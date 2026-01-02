지방선거의 해…여야 대표 첫 메시지는?

<앵커>



새해 첫날 역대 대통령 묘역을 각각 참배한 여야 대표가 다섯 달 앞으로 다가온 지방 선거를 겨냥해 메시지를 내놨습니다.



여야의 셈법과 선거 전략을 박찬범 기자가 분석했습니다.



새해 첫날인 어제(1일).



민주당 정청래 대표는 국립서울현충원의 김대중 전 대통령, 봉하마을의 노무현 전 대통령 묘역을, 국민의힘 장동혁 대표는 현충원의 이승만, 박정희, 김영삼, 김대중 전 대통령의 묘역을 참배했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 내란 극복, 조속히 마무리하고, 민생 개혁과 희망을 안고 6·3 지방선거를 임해야 할 것입니다.]



[장동혁/국민의힘 대표 : 국민을 생각하고, 국민의 삶을 생각하면, 선거의 승리는 따라올 것이라고 (생각합니다.)]



6·3 지방선거를 앞둔 현재, 17곳의 광역단체장 가운데 국민의힘은 11곳, 민주당은 5곳을 차지하고 있습니다.



따라서 이번 선거는 지방권력의 탈환에 나선 집권여당 민주당과, 수성을 목표로 한 제1야당 국민의힘의 물러설 수 없는 승부로 볼 수 있습니다.



양당 고위 당직자에게 이번 선거 승부처와 전략을 물어봤습니다.



민주당의 최우선 목표는 상징성이 큰 서울을 되찾고, 부산, 경남을 공략하는 겁니다.



국민의힘에 빼앗긴 서울, 인천과 충청권 곳곳에 파란 깃발을 꽂고, 그 여세를 몰아서 부산, 울산, 경남, 즉 PK에서 승리를 거두겠단 전략을 다듬고 있습니다.



국민의힘은 서울, 부산, 경남을 최대 승부처로 봅니다.



우선, 서울을 사수하고, 부울경을 비롯해 영남권 전체에 걸린 광역단체장 5석, 이른바 낙동강 전선을 꼭 지켜내야만, 보수 재건의 정치적 기반이 마련된다고 판단하는 분위기입니다.



선거 프레임을 보면, 민주당은 '내란 청산과 민생 회복', 국민의힘은 '현 정부 경제 무능 심판'으로 짜고 있습니다.



[정청래/민주당 대표 (지난해 12월 29일) : 한 손에는 내란 청산, 한 손에는 민생 개혁입니다.]



[장동혁/국민의힘 대표 (지난해 12월 28일) : 경제 살리기에 온 힘을 쏟아도 모자를 판입니다.]



4년 전엔 대선 직후 두 달 만에, 이번엔 1년 만에 치러지는 만큼 '대선 프리미엄'은 덜하겠지만, 정치권을 강타하는 수사와 재판이란 중대 변수부터, 조국혁신당, 개혁신당 등이 만들어갈 제3당 변수에, '대전충남특별시' 추진 변수까지, 선거 구도는 아직 안갯속입니다.



