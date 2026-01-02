뉴스
전국 대부분 '-10도 안팎' 강추위…전라권 서부 많은 눈

유영규 기자
금요일인 오늘(2일) 북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 기온이 큰 폭으로 떨어져 매우 춥겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠습니다.

특히 수도권과 강원 내륙·산지, 충북, 일부 충남권 내륙, 전북 동부, 경북권 내륙에 한파특보가 발표된 가운데 아침 기온이 전국 대부분 지역에서 -10도 안팎으로 낮겠습니다.

낮 최고 기온은 -5∼4도로 예보됐습니다.

충남 서해안과 전남권, 전북 서해안·남부 내륙 등지에는 비나 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.

3일까지 예상 적설량은 전라권 2∼7㎝, 제주, 울릉도·독도 5∼10㎝입니다.

오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 -10.6도, 인천 -11.0도, 수원 -10.5도, 춘천 -13.6도, 강릉 -7.3도, 청주 -9.2도, 대전 -9.9도, 전주 -8.0도, 광주 -6.1도, 제주 2.1도, 대구 -6.8도, 부산 -5.6도, 울산 -6.0도, 창원 -5.3도 등입니다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠습니다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.5ｍ, 서해 1.5∼4.0ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ로 예상됩니다.
