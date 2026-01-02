"레이디 가가 인기를 능가"…SNS 점령한 '케데헌' 아이돌들

▲ 케이팝 데몬 헌터스

애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 등장인물들이 소셜미디어(SNS)상에서 현실의 세계적 팝스타를 능가하는 유명세를 떨치는 것으로 나타났습니다.케데헌은 현실 세계에서의 강력한 팬덤을 기반으로 내년에도 인기를 이어갈 것으로 전망됐습니다.1일(현지시간) 영국 일간 가디언은 마케팅 회사 펄서의 집계 결과를 인용해 케데헌 속 걸그룹 헌트릭스와 보이그룹 사자보이즈가 SNS에서 언급되는 횟수는 레이디 가가나 에드 시런, 빌리 아일리시와 같은 유명 팝스타들을 앞지르고 있다고 전했습니다.팬들이 SNS에서 'K팝 아이돌'인 헌트릭스, 사자보이즈와 소통하고 음원 스트리밍 횟수를 늘리기 위해 협력하고 경쟁구도를 형성하는 등 팬덤을 구축했기 때문입니다.영화 속 아이돌의 모습은 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)으로 퍼져나갔고, 화면 속 안무는 대표적인 틱톡 챌린지가 됐으며, 콘텐츠 제작자들은 팬 픽션을 통해 이야기를 확장하는 중입니다.가디언은 "영화가 공개된 지 6개월이 지난 지금도 팬들은 관련 상품과 음악, 스핀오프(파생작), 더 많은 이야기를 갈망하고 있다"면서 "종합적으로 볼 때 헌트릭스의 황금기는 2026년까지 계속될 것"이라고 예상했습니다.케데헌은 무대 위에서는 K팝 걸그룹, 무대 밖에서는 악령을 사냥하는 헌트릭스의 활약을 그린 뮤지컬 애니메이션입니다.넷플릭스 역사상 가장 많이 시청된 영화에 등극했고, 사운드트랙은 미국 빌보드 핫100에서 4곳이 동시에 '톱10'에 진입하는 전례 없는 성공을 거뒀습니다.대표곡 '골든'은 미국 아카데미 주제가상 예비후보에 올랐습니다.