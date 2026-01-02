뉴스
180㎏ 고무공이 어린이들 향해 '쿵쿵'…디즈니 직원이 맨몸 방어

유영규 기자
작성 2026.01.02
180㎏ 고무공이 어린이들 향해 '쿵쿵'…디즈니 직원이 맨몸 방어
▲ 디즈니

미국 플로리다주 디즈니랜드에서 공연 도중 객석을 향해 굴러오던 대형 고무공을 이곳 직원이 온몸을 던져 막아낸 일이 온라인에서 화제가 되고 있습니다.

31일(현지시간) 틱톡과 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공유된 동영상에는 디즈니랜드의 어트랙션 중 하나로 영화 '인디애나존스'를 주제로 한 공연 도중 발생한 사고 장면이 담겼습니다.

어떤 사원에 들어간 인디애나존스가 자신을 향해 굴러오는 거대한 바위에 쫓겨 전력 질주하다 가까스로 탈출하는 영화 속 유명한 장면을 재연하는 상황이었습니다.

그런데 이 바위를 표현하려고 만든 대형 고무공이 공연 도중 궤도를 이탈했고, 무대를 가로질러 구르더니 어린이들이 가득 앉은 객석 쪽으로 돌진했습니다.

이때 한 남성 직원이 객석 앞으로 나와 이 고무공을 맨몸으로 막았습니다.

공의 무게와 추진력을 견디지 못한 그는 튕겨 나가듯 쓰러졌지만, 이 덕에 공의 경로를 다른 쪽으로 틀 수 있었습니다.

디즈니랜드에 따르면 공은 무게가 400파운드(약 181㎏)로 제작됐습니다.

지름은 성인 키의 2~3배에 달하는 것으로 보입니다.

디즈니 측은 사건 발생 사실을 확인하면서 NBC 방송에 "회복 중인 우리 멤버를 지원하는 데 집중하고 있다"고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

