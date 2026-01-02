뉴스
MZ 조폭의 구치소 불법시술…검찰, 직접수사로 적발

유영규 기자
작성 2026.01.02
▲ 서울중앙지검

검찰이 구치소 수용자의 형집행정지 신청 사건을 검토하던 중 구치소 내부에서 무면허 의료시술이 이뤄진 사실을 직접수사를 통해 적발해 재판에 넘겼습니다.

서울중앙지검 공판4부(정대희 부장검사)는 지난달 31일 구치소 수용자 4명을 폭력행위등처벌에관한법률 위반(공동상해) 및 의료법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다.

검찰은 지난 9월 구치소 수용자 A 씨가 스스로 성기에 약물을 주입해 염증이 생겼다며 형집행정지를 신청한 사건을 검토하던 중 경위에 의문을 품고 직접 수사에 착수했습니다.

피해자에 대한 현장 조사와 수용실 압수수색을 벌인 결과 검찰은 같은 거실 수용자 4명이 A 씨에게 강제로 성기 확대 시술을 한 사실을 확인했습니다.

이들은 A 씨가 시술을 거부할 경우 괴롭히겠다고 협박하면서 A 씨의 성기에 강제로 이물질을 주입해 상해를 입힌 것으로 조사됐습니다.

특히 4명 중 범행을 주도한 'MZ 조폭' 출신 B 씨는 수용자 2명에게 시술 방법을 상세히 알려주며 코치한 것으로 드러났습니다.

검찰은 "피해자 등이 피해 사실을 숨겨 암장될 위험이 높았던 사건을 검사의 철저한 수사로 명확히 실체를 규명했다"며 "형 집행 지휘, 피해자 지원 등 업무를 철저히 수행해 실체 진실 발견 및 인권보호 기관으로서 역할에 충실하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자 사진
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

