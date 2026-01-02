'4대 스포츠 빅 이벤트'…올해 모두 열린다

<앵커>



2026년엔 '4대 스포츠 빅 이벤트'들을 1년 내내 즐길 수 있습니다. 사상 처음으로 올림픽과 월드 베이스볼 클래식, 월드컵과 아시안게임이 모두 한 해에 열리게 됩니다.



이성훈 기자입니다.



2월 6일 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초에서 '2026년 스포츠 메가 이벤트'의 서막이 오릅니다.



눈과 얼음의 축제가 시작되면, 태극전사들은 쇼트트랙과 스피드 스케이팅, 컬링, 스노보드 등 다양한 종목에서 빙판과 설원을 질주하며, 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 종합 순위 톱10 진입을 노립니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 새해 복 많이 받으시고 2월에 있을 밀라노 동계올림픽도 많은 응원과 관심 부탁드립니다.]



3월 5일엔 도쿄에서 한국 야구의 명예회복을 위한 여정이 시작됩니다.



류지현 감독이 이끄는 대표팀은 월드베이스볼클래식 3회 연속 조별리그 탈락의 수모를 씻고 17년 만에 8강 토너먼트 진출을 노립니다.



[이정후/야구 대표팀 외야수 : WBC는 정말 중요하다는 거는 모든 선수들이 다 알고 있기 때문에 저도 열심히 준비해서 좋은 보탬이 되도록 하겠습니다.]



6월 12일엔 북중미 월드컵이 막을 올립니다.



한국 축구 사상 최고의 별 손흥민의 마지막 월드컵이 될 수 있는 이번 대회에서, 홍명보호는 유럽 예선 통과 팀과 첫 경기를 시작으로 주최국 멕시코, 남아공과 32강행 티켓을 다툽니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 월드컵까지 가는 기간이 많이 남지 않았는데, 저희가 더 잘 준비를 해서 개성 있는, 멋있는 월드컵을 준비하고 싶습니다.]



9월엔 일본 나고야 일대에서 아시아 최대 스포츠 축제가 시작합니다.



배드민턴 최강 안세영과 '신궁' 양궁 대표팀, 수영 황선우와 김우민, 펜싱 오상욱, 근대 5종 전웅태 등 대한민국 최고의 스포츠 스타들이 무더기 금 사냥에 나섭니다.



[황선우/수영 국가대표 : 우리 한국 수영대표팀 정말 잘 준비해서 좋은 모습 보여 드릴 테니까 열심히 지켜봐 주십시오.]



프로 선수들이 나서는 야구 대표팀은 5회 연속, 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 축구 대표팀은 4회 연속 금메달에 도전합니다.



