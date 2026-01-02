[날씨] 새해 첫 출근길 강추위…호남 서해안 많은 눈

<앵커>



새해 첫 출근길, 서울이 영하 10도 아래로 떨어졌고 칼바람까지 불고 있습니다. 눈이 많이 내리는 지역도 있다고 하는데, 여의도 출근길 나가 있는 기상캐스터 연결합니다.



박세림 캐스터, 그렇게 껴입어도 많이 춥죠?



<기상캐스터>



새해 첫 출근길 날은 맑겠지만 동장군의 기세가 매섭습니다.



현재 출근길을 오르는 시민분들의 옷차림도 두꺼워진 것을 볼 수 있는데요.



오늘(2일) 한파 속 몸은 움츠러들 수 있지만 마음만큼은 새해답게 희망으로 채워보시는 게 좋겠습니다.



현재 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효 중인 가운데 대관령이 영하 20도 가까이 떨어졌고요.



서울도 영하 10.6도에 체감 기온은 영하 17도에 달하고 있습니다.



현재 레이더 영상 보시면 호남 서부와 제주, 울릉도, 독도를 중심으로 시간당 1cm 안팎의 눈이 내리면서 대설특보가 내려져 있습니다.



내일까지 제주 산지와 울릉도, 독도에는 많게는 15cm 이상, 호남 서부에는 최고 5cm의 많은 눈이 더 내리겠습니다.



강풍주의보가 내려진 서해안을 비롯해 오늘 전국적으로 바람이 강하게 불겠고요.



동해안과 영남, 전남 동부와 수도권은 대기가 무척 건조합니다.



화재 사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



현재 기온 춘천이 영하 13.6도, 전주 영하 8도 가리키고 있고요.



낮 기온 서울 영하 3도, 대구, 광주 1도에 그치겠습니다.



추위는 주말 낮부터 누그러질 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)