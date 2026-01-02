민주, 강선우 제명…김병기 징계 심판 요청

<앵커>



민주당이 지난 2022년 서울시의원 후보 공천과 관련해 '공천헌금 의혹'에 연루된 강선우 의원을 제명했습니다. 김병기 전 원내대표에 대해선 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했습니다.



어제(1일) 저녁 긴급 소집된 민주당 최고위원회. 한 시간 가량 진행된 회의의 결론은 강선우 의원 제명이었습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 강선우 국회의원에 대해서는 탈당하였으나 제명하고….]



강 의원은 2022년 지방선거 공천 직전 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.



앞서 강 의원은 의혹을 부인하면서도 어제 오후 SNS를 통해 당에 많은 부담을 줬다며 탈당 의사를 밝혔는데, 곧바로 제명 조치도 이뤄진 겁니다.



강 의원이 탈당해 최고위가 제명을 의결할 수는 없지만, 사실상 제명과 같은 조치를 취했다는 게 민주당의 설명입니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 차후에 복당을 원하는 경우에 그것이 장부에 기록이 되어 있기 때문에 그것이 사실은 제명과 같은 효과를 발휘할 수 있도록….]



이른바 공천헌금 묵인 의혹과 호텔 숙박 초대권 사용 등 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표에 대해서는 윤리심판원 징계 결정 요청이 의결됐습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 김병기 의원에 대해서는 윤리심판원도 심판 결정만 하는 것이 아니라 조사를 함께 할 수 있기 때문에 본인의 소명이나 이런 것들 조사가 함께 진행될 수 있다….]



김 전 원내대표에 대해선 지난 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구 구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 의혹도 재조명되고 있습니다.



전직 동작구 구의원들이 2024년 총선 전 민주당에 제출했던 탄원서에는 김 전 원내대표 측에 수천만 원을 건넸다가 돌려받았다는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.



2024년 2월 이수진 전 민주당 의원은 관련 의혹을 제기한 바 있는데, 김 전 원내대표는 해당 탄원서에 대해 "사실 무근"이라는 입장인 것으로 알려졌습니다.



