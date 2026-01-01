뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

러, '푸틴 관저 공격' 주장 고수…"데이터 추출"

노유진 기자
작성 2026.01.01 22:54 조회수
러, '푸틴 관저 공격' 주장 고수…"데이터 추출"
▲ 러시아, '푸틴 관저 겨냥 드론' 영상 공개

러시아가 현지시각 지난 1일 블라디미르 푸틴 대통령 관저가 우크라이나군 무인기 공력의 표적이 됐다는 주장을 이어갔습니다.

리아노보스티 통신에 따르면 러시아 국방부는 성명에서 "러시아 특수기관 요원들이 지난해 12월29일 밤 노브고로드 지역 상공에서 격추된 우크라이나 드론의 항법장치에서 비행 계획 파일을 추출했다"고 밝혔습니다.

러시아 국방부는 이 파일에 저장된 데이터를 해독한 결과 이 드론의 최종 목표 지점이 푸틴 대통령 관저의 한 시설이었던 것으로 파악됐다며 "이 자료를 기존 창구를 통해 미국 측에 전달할 것"이라고 말했습니다.

전날 러시아 국방부는 한 러시아 군인이 숲에 격추된 우크라이나산 차클룬 드론의 잔해를 보여주는 영상과 드론의 항로를 상세하게 그린 지도를 공개했습니다.

또 이 드론에 6㎏가량의 폭발물이 실렸지만 터지지는 않았으며, 총 91대의 드론이 우크라이나의 체르니히우와 수미 등 접경지에서 발사돼 노브고로드의 푸틴 대통령 관저로 향했다고 주장했습니다.

이에 헤오르히 티키 우크라이나 외무부 대변인은 이 영상에 대해 로이터 통신에 "우습다"면서 "(우크라이나는) 이 같은 공격이 없었다는 데 절대적으로 확신한다"고 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
노유진 기자 사진
노유진 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지