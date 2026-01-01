이라크 "미국 주도 국제동맹군 기지 내주 인수"

▲ 2021년 당시 이라크에 주둔 중인 미군

이라크가 자국에 주둔 중인 미국 주도 국제동맹군 기지를 곧 넘겨받을 방침이라고 dpa 통신이 현지시각 1일 보도했습니다.이라크군 합동작전사령부의 카이스 알무함마드위 부사령관은 전날 바그다드에서 기자회견을 열고 "다음 주 완전히 철군이 이뤄지는 아인알아사드 기지가 이라크군에 인계될 것"이라고 밝혔습니다.알무함마드위 부사령관은 "이번 성과는 이라크의 역량과 주권에 부합하는 것으로, 미국 등 동맹의 이해를 바탕으로 한 것"이라고 설명했습니다.현재 미군 등 국제동맹군 병력은 이라크 서부의 아인알아사드 공군기지, 북부 쿠르드 자치지역 에르빌 기지, 수도 바그다드의 공항 부근 등에 주둔하고 있습니다.앞서 미국과 이라크는 대테러 작전을 위한 국제동맹군의 이라크 내 활동을 작년 9월까지 단계적으로 축소하는 방안에 합의했습니다.국제동맹군 완전 철수 시점은 올해 말까지로 알려졌습니다.미국은 2003년 이라크를 침공해 사담 후세인을 축출하고 2011년 이라크에서 철수했다가 3년 뒤인 2014년 이라크와 시리아에서 세력을 넓힌 이슬람국가(IS) 소탕을 명분으로 다시 국제동맹군을 파병했습니다.(사진=게티이미지코리아)