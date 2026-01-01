새해 첫날 스위스 휴양지서 폭발…수십 명 사망·100여 명 부상

▲ 1일 스위스 유명 스키휴양지서 폭발 사고가 발생했다.

새해 첫날 스위스 스키 휴양지의 술집에서 폭발 사고가 발생해 수십 명이 사망하고 100여 명이 다쳤습니다.주요 외신에 따르면 스위스 경찰은 1일 새벽 1시 반쯤(현지시간) 스위스 남서부 발레주 크랑 몽타나의 한 술집에서 폭발과 화재가 발생해 수십 명이 사망했다고 밝혔습니다.사고 당시 술집 내부에는 새해맞이를 위해 100명 넘는 인파가 몰려 있었습니다.스위스 경찰은 사망자 신원 확인과 유가족 연락을 하고 있다면서 정확한 사상자 수를 발표하지 않았습니다.이탈리아 외무부는 스위스 경찰로부터 약 40명이 숨졌을 가능성이 있다는 정보를 받았다고 밝혔습니다.AFP 통신도 한 지역 일간지를 인용해 약 40명이 숨지고 100명이 다쳤을 가능성이 있다고 보도했습니다.폭발과 함께 화재가 발생하면서 화상 환자가 많고 이들 가운데 중상자도 다수인 것으로 알려졌습니다.현지 경찰과 지역 당국은 많은 부상자가 화상으로 치료받고 있으며, 부상자 가운데 절반 이상은 중상이라고 말했습니다.마티아스 레이나르 발레주 정부 수반은 발레 병원 중환자실과 수술실이 꽉 차 부상자들이 다른 병원으로 이송되고 있다고 전했습니다.사상자 일부는 외국인인 것으로 전해졌습니다.발레주는 이탈리아 북부와 국경을 맞댄 지역입니다.수사당국은 테러 공격은 아니라고 보고 있습니다.베아트리스 피유 발레주 검찰총장은 화재 원인을 파악하기에는 시기상조이지만 수사관들이 공격 가능성을 배제했다고 밝혔습니다.발레주 웹사이트에 따르면 최근 한 달간 강수량이 부족해 새해맞이 불꽃놀이는 금지됐다고 AP 통신은 전했습니다.사고 지역은 현재 전면 통제됐으며, 크랑 몽타나 상공에는 비행금지구역이 설정됐습니다.크랑 몽타나는 스위스 알프스에서 가장 잘 알려진 봉우리인 마터호른에서 북쪽으로 약 40㎞ 떨어진 알프스 중심부의 산악마을로, 인구는 1만 명가량입니다.가장 높은 지점은 해발 3천m에 달합니다.세계적으로 유명한 스키 리조트 지역으로, 알파인 스키 월드컵 순회 일정에서 주요 개최지로 꼽힙니다.내년 2월에는 알파인 스키 세계선수권대회가 크랑 몽타나에서 열릴 예정입니다.또 다음 달 6일 개막하는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 앞서 남녀 활강 사전경기에 참여할 선수들을 맞이할 예정이었다고 AP는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)