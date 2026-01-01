농구 코트에서 맞은 새해…"소원은 우승!"

<앵커>



프로농구는 선수와 팬들이 경기장에서 새해를 맞았습니다.



12월 31일 늦은 밤 시작해서 코트에서 새해를 맞는 전통의 송년 이벤트, '농구 영신' 현장 하성룡 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



설레는 표정으로 경기장을 찾은 팬들이 선수의 얼굴이 새겨진 포토 스티커를 붙이고 기념 촬영도 하며 2025년의 마지막 밤을 맞았습니다.



[유이화/KCC 팬 : '새해 카운트'를 하는 거니까 다 같이 새해 기분도 많이 느낄 수 있을 것 같아서 농구장으로 왔습니다.]



[새해 복 많이 받으세요.]



팬들은 각자의 소망을 적은 '롤 페이퍼'를 코트에 던졌는데, 제일 많이 적힌 새해 소망은 역시 '우승'이었습니다.



[이상미/KCC 팬 : 개인적인 소망이요? 그거보다는 (KCC) 우승이 더 중요한 것 같아요. KCC 파이팅!]



[이지수/DB 팬 : DB가 꼭 우승했으면 좋겠고요.]



[DB 파이팅!]



6년 만에 부산에서 열린 농구 영신 경기에는 7천여 관중이 몰려 특별한 새해맞이를 즐겼습니다.



원정팀 DB가 KCC를 완파하며 2025년 마지막 경기를 승리로 장식한 가운데, 경기 종료 후 댄스 공연에 이어 카운트 다운이 시작됐고.



[3, 2, 1]



코트 위에 종소리가 울려 퍼지고 경기장에 대형 풍선 해가 떠오르며 새해가 밝았습니다.



선수들은 팬들과 함께 노래를 부르며,



[찬란한 우리의 미래를 위해]



새해 첫날 추억을 만들었습니다.



[허훈/KCC 가드 : 새해에는 모두 다 건강하시고 하고 싶은 일들 다 대박 나시길 바라겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 해피 뉴이어!]



새해 첫날 경기에서는 2위 정관장이 데뷔전을 치른 신인 전체 1순위 문유현의 활약으로 SK를 제압했고, 소노는 종료 2초 전에 터진 나이트의 골 밑 득점으로 가스공사에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



