도망치듯 국회 떠난 쿠팡…'위증죄' 무더기 고발

이틀간의 청문회를 마친 로저스 쿠팡 임시 대표는 어제(31일) 저녁 도망치듯 국회를 빠져나갔습니다. 여당은 불출석한 김범석 의장과 위증 의혹을 받는 로저스 대표를 포함해 모두 7명을 고발하기로 했습니다.



백운 기자가 보도합니다.



어제저녁 국회 본관.



청문회를 마친 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표에게 숨진 쿠팡 노동자 장덕준 씨의 어머니 박미숙 씨 등이 사과를 요구하며 항의합니다.



[박미숙/고 장덕준 씨 모친 : 얼마나 많은 사람들이 죽었는데. 당신들 사과하는 게 그렇게 힘드냐고.]



로저스 대표는 말없이 경호를 받으며 빠져나갔고, 박 씨는 인파에 밀려 쓰러졌습니다.



로저스 대표는 청문회 마지막까지 자체 조사 결과를 강조하며, 피해를 축소하는 모습을 보였습니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 임시대표 : 왜 우리가 정부와 협조해 개인정보를 성공적으로 회수했다는 사실은 말하지 않습니까? 고객의 정보는 지금 안전합니다. 왜 이 얘기를 하는 겁니까?]



국회는 청문회에 불출석한 김범석 의장과 국정원 지시가 있었다며 위증한 의혹을 받는 로저스 대표 등 7명을 고발하기로 의결했습니다.



쿠팡 사태 범정부 TF도 청문회 직후 입장을 냈습니다.



"쿠팡에 대해 결코 좌시하지 않고 모든 가능한 방안을 강구하겠다"고 강하게 경고하면서 부처별 대응책을 쏟아냈습니다.



과기부는 쿠팡이 5개월 치의 홈페이지 접속 기록이 삭제되도록 방치했다며 수사 의뢰하기로 했습니다.



공정거래위원회는 납품업체에 대한 쿠팡의 불공정 행위를, 국세청은 김범석 의장과 관련된 탈세 의혹을 조사할 예정입니다.



금융감독원도 오늘 쿠팡을 겨냥해 대형 유통 플랫폼을 금융기관 수준으로 감독할 것이라고 밝혔습니다.



여기에 국회 국정조사까지 추진되고 있어 쿠팡에 대한 전방위 압박은 새해에도 이어지고 있습니다.



(영상편집 : 이상민, 디자인 : 조수인, 화면제공 : 최민희 국회 과방위원장실)