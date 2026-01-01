유승민 "총리 거절…이혜훈 발탁은 협치 아냐"

<앵커>



유승민 전 의원이 지난해 2월 민주당 측으로부터 총리직을 제안받았지만, 거절했었다고 오늘(1일) 밝혔습니다. 그러면서 이혜훈 전 의원을 장관 후보자로 발탁한 건, 협치가 아니라고 비판했습니다.



국민의힘 소속 유승민 전 의원은 오늘, 민주당의 모 의원에게서 지난해 2월 국무총리직을 제안받았다고 밝혔습니다.



[유승민/국민의힘 전 의원 (CBS '김현정의 뉴스쇼') : 이재명 대표가 집권하면 국무총리를 맡아 달라고, 이재명 대표가 저한테 유승민한테 전달하라고 했다고….]



단칼에 거절하자 여러 민주당 인사들이 추가로 연락해 왔고, 대선 직전인 지난해 5월에는, 이재명 당시 민주당 대선후보도 여러 차례 연락해 왔지만, 자신이 응하지 않았다고 했습니다.



[유승민/국민의힘 전 의원 (CBS '김현정의 뉴스쇼') : '이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다.' 이러면서 문자가 남아 있고, 이미 제 뜻은 확실하게 전달했기 때문에 일체 답을 안 하고 전화도 안 받았습니다.]



제안을 거절한 건, 생각이 달라서라고 했습니다.



[유승민/국민의힘 전 의원 (CBS '김현정의 뉴스쇼') : 어떻게 생각이 다른 사람하고 일을 합니까? 생각이 같아야 일을 하고 사람이 철학과 소신을 버려서까지 제가 욕심낼 자리도 아니고.]



'유승민계'로도 불렸던 이혜훈 전 의원을 이재명 대통령이 기획예산처의 초대 장관 후보자로 지명한 데 대해선, "탕평이나 협치가 아니"라고 비판했습니다.



[유승민/국민의힘 전 의원 (CBS '김현정의 뉴스쇼') : 협치를 하려면 일단 야당한테 정중하게 공식적으로 노무현 대통령이 했듯이 그렇게 제안하고 그러고 나서 뭘 해야 됩니다.]



하지만 청와대는 일부 언론이 '총리 제안설'을 보도한 직후인 지난달 29일, "유 전 의원에게 총리직을 제안한 사실이 없다"고 밝힌 바 있습니다.



청와대 핵심 관계자는 오늘 SBS에 "민주당 의원이 제안했을 순 있겠지만, 이 대통령의 뜻은 아니었다"며, "당시 이 대통령의 연락을 총리직 제안과 연결 짓는 것도 무리"라고 말했습니다.



