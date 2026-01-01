2026년 밝았다…"행복 가득하길" 새해 첫 순간들

<앵커>



2026년 새해가 밝게 떠올랐습니다. 전국의 해맞이 명소에는 수많은 인파가 모여 각자의 소망을 빌고, 또 새해 다짐을 되새겼습니다. 열정과 도전의 상징인 말의 해답게, 희망차게 출발한 새해 첫 순간들부터 만나보겠습니다.



정다은 기자가 전하겠습니다.



<기자>



어둠을 걷어내며 붉은 태양이 떠오릅니다.



[병오년 붉은 말의 해가 드디어 모습을 드러냅니다.]



강원과 제주 등 전국 해맞이 명소에는 이른 새벽부터 인파로 가득 찼습니다.



시민들은 떠오르는 해의 힘찬 기운을 받으며 저마다의 소원을 빌었습니다.



[이준범 : 네 가족이 다 같이 해돋이를 보러 오는 건 처음이고, 모두가 건강하고 하는 일 잘되고 우리 가족 행복하기를….]



[오소진 : 기운 왕창, 좋은 기운 받으려고 친구들이랑 같이 왔는데, 건강하고 행복한 일들 가득하길 바라고 돈도 많이 벌게 해달라고 빌었습니다.]



---



[아기 나왔습니다. 0시 0분입니다.]



'붉은 말의 해'에 태어난 새해 첫아기입니다.



결혼 4년 만에 낳은 딸 '쨈이'를 품에 안은 아빠는 벅차오르는 기쁨을 감추지 못합니다.



[윤성민/새해 첫아기 아버지 : 고생한 아내에게 너무 사랑한다고 전해주고 싶고요. (아기)쨈이 태명대로 인생 재밌게 살았으면 좋겠습니다.]



새해 첫날 둘째 아이를 만나게 된 한 아빠는 각오를 다지기도 합니다.



[정동규/새해 첫아기 아버지 : 앞으로 네 가족 행복하게 살 수 있도록 아빠가 열심히 노력하겠다는 말 전하고 싶습니다.]



---



새벽부터 올해 첫 거래를 준비하는 청과물 시장에서는 상인들의 움직임이 분주합니다.



산지에서 올라온 과일 상자를 부지런히 나르고 진열하면서, 경기가 살아나는 한 해가 되기를 기원해 봅니다.



[이석주/청과시장 상인 : 다른 거 뭐 있겠어요. 장사가, 좀 경기가 좋아졌으면 하는 바람이죠. 그 이상은 없어요.]



---



서울역에서는 KTX를 타고 새해 첫 추억을 만들려는 시민들로 북적였습니다.



[박순재/경기 고양시 : 다음 주가 손주 100일이라서 가족이 방문하게 됐어요. 밝고 건강하고 행복하게 살아갔으면 좋겠어요.]



---



열정과 도전 정신을 상징하는 붉은 말처럼 저마다 새로운 희망과 목표를 다짐하면서 한 해를 시작했습니다.



(영상취재 : 정경문·강시우, 영상편집 : 김윤성)