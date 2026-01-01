정청래, 새해 첫날 노 묘역 참배·문 예방…"지선승리 비상체제로"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 새해 첫날인 1일 경남 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방, 기념 촬영하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 새해 첫날인 오늘 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 문재인 전 대통령을 예방했습니다.정 대표는 황명선·서삼석·박지원 최고위원 등 지도부와 함께 경남 김해 봉하마을을 찾아 노 전 대통령 묘역에 헌화하고 묵념했습니다.정 대표는 방명록에 "노무현의 꿈을 이어가겠습니다"라고 적었습니다.묘역 참배 후 기자들과 만나 "광주에서 콩이면 부산에서도 콩인 지역감정 없는 국민 통합의 꿈이 노무현의 꿈"이라며 "노무현의 꿈, 이재명 정부 성공의 꿈, 지방선거 승리의 꿈을 이어가겠다"고 말했습니다.이어 "6월 3일 지방선거 승리 체제로, 비상 체제로 당을 운영하고 조속히 2차 종합특검, 통일교·신천지 특검(법)을 신속하게 마무리하고 국민 속, 민생 속으로 달려 나가겠다"고 강조했습니다.정 대표는 참배 후 노 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 예방했습니다.정 대표는 권 여사에게 "당 대표 선거에 출마하기로 결정하게 된 계기와 이유도 노무현 대통령님의 지침"이었다며 "'옳은 길 중 손해가 되는 길을 선택하도록 애쓰라'는 지침을 소개했다"고 전했습니다.정 대표는 "당 대표 출마를 결심할 때 서울시장 출마, 2년 임기 당 대표, 1년 임기 당 대표의 3갈래 길이 있었다"며 "그중 가장 손해가 되는 '임기 1년 당 대표' 길을 가기로 결정했다"고 설명했습니다.권 여사는 "떡국 드시고 힘내셔서 국민을 위해 일을 잘해 주시라, 내년에도 떡국을 맛있게 준비할 테니 꼭 오시기를 바란다"고 덕담했습니다.정 대표는 이어 양산 평산마을로 이동해 문 전 대통령을 예방했습니다.정 대표는 "한국 현대사에서 민주주의와 경제가 발전하다가도 평화가 흔들리면 모두가 위험에 노출된 것을 경험했다"며 "한반도 평화가 민주주의와 경제 핵심 요소"라고 말했습니다.이어 "민주당에 한반도 평화 신전략위원회를 설치할 예정"이라며 "문 대통령님께서 전임 대통령으로서 기회가 올 때 한반도 평화를 위한 역할을 해주실 것을 요청드린다"고 덧붙였습니다.문 전 대통령은 "작년에 민주당과 정 대표가 큰일을 하셨다"며 "내란을 저지하고 이재명 정부를 탄생시켰으며 정부의 개혁을 튼튼히 뒷받침했다"고 화답했습니다.그러면서 "이재명 대통령께서 너무 잘해 주셔서 안심한다"며 "민주당이 정 대표를 중심으로 2026년을 승리하는 해로 만들리라 믿고 응원한다"고 말했습니다.비공개 회동에서는 올해 지방선거에서의 '험지' 지방정부 탈환과 부산·울산·경남 지역 인재 중용 등의 얘기도 오간 것으로 전해졌습니다.앞서 정 대표는 오전 새해 첫 공개 일정으로 신년 인사회에 참석한 뒤 국립서울현충원을 찾아 현충탑과 김대중 전 대통령 묘역을 차례로 참배했습니다.(사진=더불어민주당 제공, 연합뉴스)