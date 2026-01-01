'공천헌금 의혹' 강선우, 민주당 탈당…민주당, 긴급 최고위 예정

▲ 강선우 의원

더불어민주당 강선우 의원이 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹이 불거진 지 사흘 만인 오늘(1일) 탈당했습니다.강 의원은 오늘 페이스북을 통해 "이미 당과 당원 여러분께 너무나도 많은 부담을 드렸고 더는 드릴 수 없다"며 이같이 밝혔습니다.강 의원은 "다시 한번 고개 숙여 사죄드린다"며 "당을 떠나더라도 당이 요구하는 모든 절차에 성실히 임하겠다. 수사에도 적극 협조하겠다"고 덧붙였습니다.강 의원은 2022년 지방선거 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 받고 이런 상황을 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 상의한 의혹을 받고 있습니다.이에 대하 강 의원은 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다"며 "누차에 걸쳐 반환을 지시했고, 반환됐음을 확인했다"고 주장해 왔습니다.민주당 정청래 대표는 강 의원에 대해 당 윤리감찰단에 조사를 지시한 상태입니다.정 대표는 각종 의혹이 제기됐던 김병기 전 원내대표에 대해서도 지난달 25일 윤리감찰단 조사를 지시했다고 오늘 밝혔습니다.민주당은 오늘 저녁 8시에 긴급 최고위원회를 열 예정입니다.긴급 최고위원회에선 당 윤리감찰단의 조사 결과에 대한 보고가 있을 예정인 것으로 알려졌습니다.