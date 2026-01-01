"야! 야! 정말 널 죽였으면 좋겠다" 이혜훈 녹취 터졌다 [바로이뉴스]

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 국민의힘 출신 이혜훈 의원이 지난 2017년 당시 바른정당 의원이던 시절 의원실 인턴 직원에게 고성을 지르고 폭언을 하는 내용의 통화 녹취가 나왔습니다. 이 후보자가 인턴 직원에게 "널 죽였으면 좋겠다", "너 아이큐가 한자리냐"고 말하는 내용이 그대로 담겨있습니다. 녹취를 공개한 국민의힘 주진우 의원은 이혜훈 후보자를 두고 "즉시 병원 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관으로 시키느냐"며 "이혜훈의 모멸감 주는 갑질은 민주당 DNA와 딱 맞는다"고 비꼬았습니다. 주진우 의원이 공개한 당시 통화 녹취, 직접 들어보시죠.



[이혜훈 / 기획예산처 장관 후보자 : 보고를 하고 안 하고 네 마음대로 결정하니? 니가 판단하지 말라는 얘기를 내가 도대체 몇 번을 더 해야 알아듣니? 너 대한민국 말 못 알아들어? 국어 못하니? 뭐 이런 애가 다 있니? 기사 검색해서 보고해라, 도대체 얼마나 더 얘기를 해야 니 머리에는 그게 이해가 되니? 너 뭐 IQ 한 자리야? 도대체 몇 번을 더 얘기해야 알아듣니, 몇 번을. 알아들었니 못 알아들었니? 답을 해라 제발.]



[당시 이혜훈 의원실 인턴 : 네.]



[이혜훈 후보자 : 너 지난번에도 며칠 전에도 네 했잖아.]



[인턴 : 근데 이거 제가 보고를 안 드렸던 게 예전에 의원님께서 뭐 연합 같은 거 이제 처음에 보고하고 그거 그대로 받아쓴 건...]



[이혜훈 후보자 : 기사는 보고할 필요 없는데 이게 지금 똑같은 기사니?]



[인턴 : 그냥 이름만 들어간 거는 꼭 안 해줘요.]



[이혜훈 후보자 : 야! 야! 정말 널 죽였으면 좋겠다. 입이라고 그게 터졌다고 그냥 막 네 마음대로 떠들어? 이름만 들어가고 안 들어가고가 아니라 그냥 어디 행사에 참석했다 그런 거는 상관없는데 지금 이거는 나한테 얘기하는 거잖아. 판단하지 마. 니 머리 갖고 판단해 갖고는 안 돼. 니가 무슨 그게 머리라고 판단을 하니? 니 머리 갖고 판단하면 안 되기 때문에 내가 몇 번 얘기했니, 판단하지 말라고. 00 정도 되면 판단한 걸 내가 맡겨.근데 너는 보니까 판단해갖고는 안 되겠더라고. 그래서 내가 몇 번 너가 너한테 판단하지 말라고 수없이 얘기했어. 너 판단하지 말라고. 니 머리 갖고 판단하면 안 된다고. 도대체 몇 번 얘기해야 알아듣니? 기사 있는 대로 검색해서 보고하라는 얘기를 도대체 몇 번을 써야 되니? 며칠 전에도 내가 얘기했는데. 너 머리는 판단하는 머리 아니야. 먹고 한잔 하지 마. 내가 몇 번을 얘기해야 알아들어. 니가 무슨 판단을 해?니가 무슨. 자기가 판단하지 마, 너는. 알아들어?]



[인턴 : 네, 알겠습니다.]



(구성 : 정유미 / 영상편집 : 소지혜 / 녹취제공 : 국민의힘 주진우 의원실)