'아히 29점' 삼성화재, 새해 첫날 대한항공 꺾고 시즌 첫 연승

▲ 1일 인천 계양체육관에서 열린 프로배구 V리그 남자부 대한항공과 삼성화재 경기. 득점에 성공한 삼성화재 선수들이 기뻐하고 있다.

삼성화재가 새해 첫날 짜릿한 역전극을 펼치며 시즌 첫 연승에 성공했습니다.삼성화재는 오늘 인천 계양체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 남자부 방문 경기에서 선두 대한항공을 세트 스코어 3대 2로 이겼습니다.지난해 팀의 마지막 경기였던 12월 26일 OK저축은행전에서 3대 2로 승리해 11연패 사슬을 끊은 삼성화재는 2026년 첫 경기에서 승리하며 이번 시즌 첫 연승의 기쁨도 누렸습니다.여전히 삼성화재는 최하위(승점 12·4승 15패)에 머물고 있지만, 고준용 감독대행 체제로 치른 최근 3경기(2승 1패)에서는 모두 풀 세트 접전을 벌이고 승점 5를 챙기며 탈꼴찌 희망을 키웠습니다.삼성화재는 6위 우리카드(승점 19·6승 12패)와 격차를 승점 7로 좁혔습니다.이날 삼성화재는 삼각 편대 미힐 아히(등록명 아히·29점), 김우진(21점), 이윤수(14점)의 활약으로 팀 공격 성공률 51.16%를 찍어 47.61%의 대한항공에 앞섰습니다.특히 고준용 감독대행이 키 플레이어로 꼽은 이윤수는 자신의 한 경기 최다 득점 타이 기록을 세웠습니다.미들 블로커 김준우는 블로킹 득점 4개를 하며 중앙을 지켰습니다.대한항공은 올 시즌 처음으로 임동혁(11점)을 선발로 내세우고, 1, 2세트에서는 카일 러셀(등록명 러셀·22점)을 조커로 썼습니다.1, 2세트에서는 작전이 통했지만, 삼성화재의 반격에 막혀 3∼5세트를 내리 내주면서 올 시즌 홈 전 경기 승리를 9경기(8승 1패) 만에 마감했습니다.5세트는 이날 경기를 압축한 듯했습니다.10대 12로 끌려가던 삼성화재는 아히의 후위 공격으로 한 점을 만회했습니다.상대 곽승석의 퀵 오픈이 네트에 걸리면서 삼성화재는 12대 12 동점을 이뤘습니다.이어 랠리 끝에 아히가 강력한 오픈 공격을 꽂아 넣으며 13대 12, 역전에 성공했습니다.대한항공이 러셀의 후위 공격으로 다시 동점을 만들자 아히가 백어택으로 응수했습니다.14대 13에서 삼성화재는 김우진 대신 손현종을 투입했고, 손현종이 러셀의 후위 공격을 블로킹하며 경기를 끝냈습니다.(사진=연합뉴스)