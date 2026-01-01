정청래 "끊어낼 것은 끊어내야"…'김병기 윤리감찰' 뒤늦게 공개

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 새해 첫날인 1일 서울 여의도 중앙당사 당원존에서 열린 신년인사회에 참석해 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 김병기 전 원내대표에 대한 당 차원의 윤리감찰 조사를 지난달 25일 지시한 사실이 확인됐습니다.정 대표는 김해 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 "당내 인사 누구도 지위고하를 막론하고 윤리감찰 대상이 되면 비켜갈 수 없다"고 말했습니다.정 대표의 조치는 김 전 원내대표가 강선우 의원의 지방선거 공천헌금 수수 의혹을 묵인했다는 보도가 나오기 이전 이뤄진 것으로 전해졌습니다.김 전 원내대표는 지난달 25일 자신을 둘러싼 각종 비위 의혹에 대해 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌 직원으로 추정되고 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다"며 반박한 바 있습니다.하지만 이후에도 하루 한 건꼴로 의혹이 제기됐고 지난달 29일에는 강 의원의 공천 헌금 수수 의혹까지 불거지며 이튿날 원내대표직에서 사퇴했습니다.민주당은 당시 강 의원에 대해서만 윤리감찰단 조사를 지시했다고 밝혔습니다.당 관계자는 정 대표가 지난달 26일 사태를 엄중히 지켜보고 있다고 언급한 사실을 전하며 "원내대표가 '선출직'이었기 때문에 윤리감찰 지시를 비공개로 했다"고 말했습니다.김 전 원내대표에 대해서도 윤리감찰단 조사 지시 사실이 확인되면서 감찰단은 관련 의혹 전반을 들여다볼 것으로 보입니다.당 핵심 관계자는 "감찰 지시 이후 제기된 의혹도 조사 대상이 되느냐"는 질문에 "그렇게 봐야 한다, 폭넓게 조사가 이뤄질 것"이라고 밝혔습니다.정 대표는 "강 의원을 포함해 어느 누구도 성역일 수 없다"며 "끊어낼 것은 끊어내고 이어갈 것은 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)