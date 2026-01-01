뉴스
박정·한병도 민주당 원내대표 보선 출마…진성준 포함 최소 3파전

정유미 기자
작성 2026.01.01 14:35 조회수
더불어민주당 원내대표 보궐선거에 박정 의원과 한병도 의원이 출마하기로 했습니다.

이에 따라 이번 민주당 원내대표 선거는 출마를 선언한 진성준 의원까지 포함해 최소 3파전 구도로 치러질 전망입니다.

박정 의원은 한 언론과의 통화에서 "내일 소통관에서 출마 기자회견을 하겠다"고 밝혔습니다.

한병도 의원도 출마 의사를 밝히며 내일이나 오는 4일 기자회견을 열어 공식 출마 선언을 하겠다고 말했습니다.

원내대표 후보군으로 거론되는 백혜련 의원은 내일(2일) 기자회견을 예고했지만, 출마 여부를 두고는 여전히 고심 중인 것으로 전해졌습니다.

앞서 6월 원내대표 선거에 출마했던 서영교 의원 역시 이번 보선 출마를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.

앞서 어제 진성준 의원은 "연임에는 도전하지 않고 4개월 임기만 맡겠다"며 원내대표 출마를 공식 선언했습니다.

이번 보궐선거는 김병기 전 원내대표가 각종 의혹으로 사퇴하면서 치러지는 것으로 새 원내대표의 임기는 약 4개월입니다.

선거 결과는 오는 11일 권리당원 대상 온라인 투표와 의원 투표 결과를 합산해 발표될 예정입니다.

(사진=더불어민주당 제공, 연합뉴스)
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
