"구름 위로 올라가는 순간, 망합니다" 김종인이 밝힌 대통령 잔혹사의 비밀 (EP.1) [지식의발견]

정유미 기자
작성 2026.01.01 17:00
① "대통령이 구름 위로 올라가면 태양만 보입니다"
이승만부터 이재명까지, 대한민국 현대사의 궤적을 함께해 온 김종인 전 위원장이 <지식의 발견> 첫 문을 엽니다. 그는 대통령이 당선 직후 빠지기 쉬운 '황홀경'의 위험성을 경고합니다. 구름 위로 올라가 민심의 바닥을 보지 못하는 순간, 대통령의 실패는 시작된다는 그의 통찰을 확인해 보세요.

② "성공하고 싶다면 친구와 친척부터 잃으십시오"
역대 대통령들이 무너진 결정적 이유는 결국 '사람'이었습니다. 김 전 위원장은 선거 캠프에 모여드는 사람들을 '자리 사냥꾼'이라고 표현하면서 공적인 운영을 위해 사적인 인연을 과감히 끊어내야 한다고 강조합니다. 이재명 정부의 인사 스타일과 최측근을 향한 그의 냉철한 시각을 가감 없이 담았습니다.

③ 이재명 정부 2년 차, 성공을 위한 김종인의 6계명
"대통령의 무지는 죄가 된다." 김 전 위원장이 대한민국 대통령에게 건네는 6가지 조언, 이 중에서 하나만 기억해야 한다면 무엇일까요? 역대 대통령들을 모두 겪어본 김 전 위원장, 그들에 대한 평가는 단호합니다. 모두 실패! 이재명 정부만큼은 '실패하지 않은 길'로 가기 위해 지금 당장 버려야 할 것과 명심해야 할 것을 정리해드립니다.
