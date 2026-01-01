국방장관, 새해 첫날 지휘비행…국산 전투기 KF-21 첫 엄호

▲ 안규백 국방부 장관 신년 지휘비행

안규백 국방부 장관이 새해 첫날인 오늘(1일) 국산 전투기들의 엄호를 받으며 지휘비행을 하고 한반도 전역의 군사 대비 태세를 점검했다고 국방부가 밝혔습니다.안 장관은 오늘 새벽 '하늘의 지휘소'로 불리는 공군 항공통제기 E-737 피스아이에 탑승해 지휘비행을 실시했습니다.이번 지휘비행에는 KF-21을 비롯해 FA-50, TA-50 등 국산 전투기를 포함한 총 6대의 공군 전투기가 엄호 작전을 수행했습니다.국산 전투기가 지휘비행 엄호 작전에 투입된 것은 이번이 처음입니다.안 장관은 "스스로를 지킬 수 있는 힘을 갖출 때 지속 가능한 평화도 가능하다"며 "우리 군은 자주국방 역량을 바탕으로 미래 안보 환경에 주도적으로 대비해 나가야 한다"고 강조했습니다.안 장관은 비행 중 동해상에서 임무 수행 중인 해군 광개토대왕함장, 공중 초계·엄호를 담당하는 공군 비행편대장, 최전방 접적지역을 사수하는 해병대 6여단 대대장과 육군 22사단 GP장 등 현장 작전 부대 지휘관과 차례로 지휘통화를 하며 대비 태세 현황을 보고받았습니다.안 장관은 이후 진영승 합참의장과 지휘통화에서 굳건한 군사 대비 태세 및 완벽한 작전 태세 유지를 강조했습니다.안 장관은 지휘통화를 통해 전선·작전 지역 특이 동향을 확인하고 "여러분의 헌신 덕분에 우리 국민들이 평화로운 새해를 맞이할 수 있다"며 "올 한 해도 빈틈없는 대비 태세를 유지해 달라"고 당부했습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)