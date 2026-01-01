뉴스
국방장관, 새해 첫날 지휘비행…국산 전투기 KF-21 첫 엄호

김태훈 국방전문기자
국방장관, 새해 첫날 지휘비행…국산 전투기 KF-21 첫 엄호
▲ 안규백 국방부 장관 신년 지휘비행

안규백 국방부 장관이 새해 첫날인 오늘(1일) 국산 전투기들의 엄호를 받으며 지휘비행을 하고 한반도 전역의 군사 대비 태세를 점검했다고 국방부가 밝혔습니다.

안 장관은 오늘 새벽 '하늘의 지휘소'로 불리는 공군 항공통제기 E-737 피스아이에 탑승해 지휘비행을 실시했습니다.

이번 지휘비행에는 KF-21을 비롯해 FA-50, TA-50 등 국산 전투기를 포함한 총 6대의 공군 전투기가 엄호 작전을 수행했습니다.

국산 전투기가 지휘비행 엄호 작전에 투입된 것은 이번이 처음입니다.

안 장관은 "스스로를 지킬 수 있는 힘을 갖출 때 지속 가능한 평화도 가능하다"며 "우리 군은 자주국방 역량을 바탕으로 미래 안보 환경에 주도적으로 대비해 나가야 한다"고 강조했습니다.

안 장관은 비행 중 동해상에서 임무 수행 중인 해군 광개토대왕함장, 공중 초계·엄호를 담당하는 공군 비행편대장, 최전방 접적지역을 사수하는 해병대 6여단 대대장과 육군 22사단 GP장 등 현장 작전 부대 지휘관과 차례로 지휘통화를 하며 대비 태세 현황을 보고받았습니다.

안 장관은 이후 진영승 합참의장과 지휘통화에서 굳건한 군사 대비 태세 및 완벽한 작전 태세 유지를 강조했습니다.

안 장관은 지휘통화를 통해 전선·작전 지역 특이 동향을 확인하고 "여러분의 헌신 덕분에 우리 국민들이 평화로운 새해를 맞이할 수 있다"며 "올 한 해도 빈틈없는 대비 태세를 유지해 달라"고 당부했습니다.

(사진=국방부 제공, 연합뉴스)
