60년 만에 CEO 자리서 내려온 버핏…누적 수익률 610만%

▲ 워런 버핏

미국의 전설적인 투자자 워런 버핏(95)이 60년간 이끌어온 버크셔 해서웨이(이하 버크셔)의 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났습니다.로이터통신 등에 따르면 새해 1월 1일 자로 버핏이 후계자로 지목한 그레그 에이블(63) 부회장이 버크셔 CEO로 취임했습니다.망해가던 직물회사인 버크셔를 인수해 연 매출 약 4천억 달러(약 579조 원) 규모 지주사로 키운 '오마하(버크셔 소재지)의 현인' 버핏은 이제 CEO 직함을 내려놓고 회장으로만 남습니다.버크셔 회장직을 유지하는 버핏은 앞으로도 미국 네브래스카주 오마하에 있는 본사에 매일 출근해 에이블 부회장의 경영을 도울 계획입니다.에이블 신임 CEO는 2000년 버크셔가 당시 미드아메리칸 에너지(현 버크셔 해서웨이 에너지)를 인수할 때 회사에 합류했습니다.그는 2018년부터 버크셔의 비보험 사업을 총괄하는 부회장을 지냈습니다.앞서 버핏은 작년 5월 연례 주주총회에서 2025년 말 은퇴한다는 계획을 전격으로 발표해 투자자들을 놀라게 했습니다.버핏이 회사를 인수한 이후 1965년부터 버크셔 주식을 보유해 온 투자자들은 60년간 약 610만%에 이르는 누적 수익률을 올린 것으로 추산됩니다.이는 같은 기간 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 배당 포함 수익률 약 4만 6천 퍼센트를 크게 웃도는 수준입니다.버크셔는 보험사 가이코, 철도회사 벌링턴 노던 산타페(BNSF)부터 아이스크림 업체 데어리퀸에 이르기까지 다양한 산업에 투자하며 자회사 수십 곳을 거느린 지주사로 성장했습니다.작년 9월 30일 기준으로 버크셔의 현금 및 현금성 자산은 3천817억 달러(약 552조 원), 주식 자산은 2천832억 달러(약 410조 원)에 달합니다.주식 포트폴리오의 주요 종목은 애플, 아메리칸익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등입니다.버핏은 기업의 내재 가치에 기반해 주식을 선택하고 장기적으로 보유하는 가치투자 전략으로 자산을 불려 나갔습니다.자신이 잘 아는 것에만 투자해야 한다는 투자 철학으로도 유명합니다.버크셔 측은 포트폴리오 운용을 총괄하는 투자 책임자 역할을 누가 맡을지는 아직 발표하지 않았습니다.현재 버핏의 자산은 블룸버그 억만장자 지수 기준으로 약 1천500억 달러(약 217조 원)로, 세계 10위 부자입니다.그는 막대한 재산의 상당 부분을 사회에 환원하고 있습니다.또, 그는 소박한 생활로도 유명합니다.1958년에 3만 1천500달러에 구입한 오마하의 조용한 주택에 여전히 거주하며, 맥도날드 음식과 코카콜라 등을 즐기고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)