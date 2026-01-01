우원식 국회의장 "개헌 첫 단추 끼우는 해 만들어야"

▲ 우원식 국회의장

우원식 국회의장은 오늘(1일) "6월 지방선거에 맞춰 하나라도 합의할 수 있는 것부터 개헌의 첫 단추를 끼우는 해로 만들어야 한다"고 밝혔습니다.우 의장은 오늘 신년사에서 "40년 가까이 묵은 과제, 개헌의 물꼬를 트는 일도 중요하다"며 이같이 말했습니다.우 의장은 "지난해 우리나라는 국민의 용기와 지혜에 힘입어 평화롭게 민주적 헌정 질서를 회복했고 A PEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의도 성공적으로 치렀다"며 "위대한 대한민국의 저력을 다시금 확인한 한 해였다"고 평가했습니다.그러면서 "12·3 비상계엄이 1년이 지났지만 주요 책임자에 대한 1심 재판조차 끝내지 못했고 이를 둘러싼 정치적 대립으로 민생 경제 과제가 뒤로 밀리고 있다"며 "불안과 혼란, 피로감을 호소하는 국민께 안타깝고 송구한 마음"이라고 말했습니다.우 의장은 "지난 연말 국회는 신속하고 엄정한 사법 절차를 요구하는 국민의 뜻에 따라 관련 입법을 마무리했다"며 "새해에는 사법 정의가 온전히 실현되고, 그 바탕 위에서 사회적 신뢰가 회복돼 국가적 역량이 하나로 모일 수 있길 기대한다"고 밝혔습니다.이어 "국회는 국민께서 보여주신 뜻을 깊이 새기고 국민주권의 가치를 단단히 세우겠다"며 "국민의 삶으로 증명되는 민주주의를 구현하는 데 책임을 다하겠다"고 강조했습니다.그러면서 "2026년은 위기 극복을 넘어 미래를 위한 대전환의 디딤돌을 놓는 한 해가 돼야 한다"며 "산업 경쟁력을 강화하고 공정한 경쟁을 보장하는 제도, 불평등을 해소하는 민생 입법에 집중하겠다"고 약속했습니다.아울러 "국민 삶의 지평을 넓히고 국가 경쟁력을 높이는 구조 개혁도 본격화해야 한다"며 "'국회 사회적 대화'를 제도화하는 일에도 박차를 가해, 갈등 조정·정책 조정의 플랫폼으로서 적극적 역할을 하겠다"고 강조했습니다.(사진=국회의장실 제공, 연합뉴스)