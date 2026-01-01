"일본을 강하고 풍요롭게"…총재 선거 때 구호 꺼낸 다카이치

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리는 오늘(1일) 신년사에서 다시 한 번 일본 열도를 강하고 풍요롭게 만들겠다는 의욕을 나타냈습니다.다카이치 총리는 올해가 쇼와 일왕 취임 100년이 되는 해라고 의미를 부여한 뒤 현재 일본과 세계는 쇼와 시기처럼 큰 변화를 맞이했다고 밝혔습니다.그는 일본이 인구 감소, 고물가, 전쟁 이후 가장 엄중하고 복잡한 안보 환경이라는 과제에 직면했고, 세계는 패권주의적 움직임이 강해지는 등 정치·경제의 불확실성이 커지고 있다고 진단했습니다.다카이치 총리는 메이지 시대 사상가인 오카쿠라 덴신이 했던 '역사 속에 미래의 비밀이 있다'는 말을 소개하고 전쟁과 고도성장을 경험했던 쇼와 시대에는 '내일은 오늘보다 좋아질 것'이라는 '희망'이 있었다고 말했습니다.이어 당시 선인들의 지혜와 노력을 배우고자 한다면서 변화를 두려워하지 않고 필요한 개혁을 단행할 것이라고 강조했습니다.그는 올해 태어나는 아기와 성인이 되는 젊은이들이 희망을 품기를 바란다면서 "지금의 시대를 맡고 있는 우리는 일본 열도를 강하고 풍요롭게 만들어 다음 세대에 물려줘야 할 책임이 있다"고 밝혔습니다.그러면서 '일본 열도를 강하고 풍요롭게 하는 것, 이를 통해 이 나라에 희망이 생기도록 하는 것'을 신년 다짐으로 삼겠다고 덧붙였습니다.'일본 열도를 강하고 풍요롭게'는 다카이치 총리가 작년 집권 자민당 총재 선거 당시 내세웠던 문구입니다.다카이치 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 신년사 일부를 올리고 2주년을 맞은 이시카와현 노토반도 강진 희생자를 애도했습니다.그는 "지진 이전의 활기 있는 마을로 되돌리기 위해 정부가 하나 돼 복구·부흥을 전력으로 추진하겠다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)