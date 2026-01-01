통일차관, 파주 민통선 이북 지역 주민들과 신년 제례

▲ 파주 민간인 통제선 이북 지역 주민들과 만난 김남중 통일부 차관

김남중 통일부 차관은 새해 첫날인 오늘(1일) 경기도 파주 민간인 통제선 이북 지역인 대성동 마을, 통일촌, 해마루촌 주민들과 해맞이 신년 제례를 지냈습니다.김 차관은 인사말에서 "2026년을 '한반도 평화 공존의 원년'으로 만들겠다는 포부와 함께 어렵게 되찾은 접경지역의 평화로운 일상을 다시 잃어버리지 않도록 열심히 노력하겠다"고 말했습니다.김 차관은 파주 장단면 부녀회 식당에서 마을 주민들이 준비한 떡국을 함께했습니다.김 차관은 주민들의 애로사항을 청취한 뒤 "2월에 접경지역 주민들이 참여하는 민관협의체를 구성해서 긴밀히 협의해나가겠다"고 답했습니다.이번 행사는 확성기와 소음 방송 등으로 고통받은 접경지역 주민들과 새해 한반도 평화를 기원하겠다는 취지에서 마련됐습니다.통일부는 "평화와 민생을 동시에 챙기겠다는 이재명 정부의 의지를 보여준 것"이라며 "앞으로도 접경지역 주민들과 긴밀히 소통하며 분단 고통을 치유하기 위한 방안을 모색해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=통일부 제공, 연합뉴스)