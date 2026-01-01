이란 반정부 시위에 Z세대도 가세…대학가로 확산

이란에서 오랜 경제난과 민생고로 촉발된 반정부 시위가 대학가로 번지며 격렬해지고 있습니다.



비상이 걸린 이란 정부는 경제 문제 대응을 약속하며 사태 수습에 나섰습니다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이번 시위는 지난달 28일(현지 시간) 테헤란에서 상인들 주도로 시작됐습니다.



서방 제재 속에 인플레이션 등 경제난이 이어지는 와중에 이란 화폐 가치가 사상 최저로 폭락하자 분노한 상인들을 중심으로 시위에 불이 붙었습니다.



현지 환율은 최근 1달러당 142만 리알까지 치솟았습니다.



2015년의 달러당 3만 2천 리알 수준과 비교하면 약 10년 만에 화폐 가치가 44분의 1 정도로 폭락한 것입니다.



경제 상황 악화에 대한 분노로 촉발된 시위는 대학가로도 확산했습니다.



수도 테헤란 등 전국 대학교 약 10곳에서 학생들이 시위에 동참했습니다.



현지 언론과 소셜미디어에 올라온 영상을 보면 학생들은 자유를 외치며 일부 캠퍼스 인근에서 보안 병력과 충돌했습니다.



작년 하반기부터 아시아, 아프리카 등 지구촌 곳곳에서 Z세대(1990년대 중후반∼2000년대 초반생) 주도로 특권층의 부패와 경제적 불평등에 반발하는 대규모 반정부 시위가 벌어진 데 이어 이란에서도 비슷한 양상이 나타나기 시작한 셈입니다.



Z세대의 가세로 반정부 시위에 힘이 실리고 성난 민심이 가라앉지 않자, 이란 당국은 시위의 발단이 된 경제 문제를 해결하겠다고 밝혔습니다.



마수드 페제시키안 이란 대통령은 지난 29일 국민 생계에 가해지는 압박을 정부가 잘 알고 있다며 내무부에 시위대 요구를 경청하라고 촉구했습니다.



강경 보수파인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 역시 "관대함, 책임감, 철저한 책임감을 갖고 시위를 다뤄야 한다"고 의원들에게 당부했습니다.



또 당국은 리알화 폭락의 책임을 물어 중앙은행 총재를 경질하고 새 총재를 임명했습니다.



신임 압돌나세르 헴마티 총재는 "국민이 안정을 찾도록 국가 경제 상황을 안정시켜야 한다"고 강조했습니다.



이슬람 공화국 체제를 정면으로 겨냥했던 과거 대규모 시위 때와 비교하면 이란 정부가 상대적으로 유화적인 태도를 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 짚었습니다.



일부 체포 사례는 있지만 2022년 이른바 '히잡 반대' 시위 당시 수백 명의 사망자가 나왔던 것과 비슷한 수준의 경찰 폭력은 아직 발생하지 않았습니다.



이는 이란이 정치적으로 반체제 인사들을 가혹하게 탄압해왔지만, 이번 시위는 체제 전복이 아닌 경제 문제에 초점을 맞췄기 때문입니다.



정치 탄압에서 핵심 역할을 해온 골람 호세인 모흐세니 에제이 이란 사법부 수장도 "환율 변동에 책임 있는 이들에 대한 신속한 처벌"을 촉구했습니다.



그러나 시위가 이란 체제 전반에 반대 목소리를 높이는 방향으로 전환되면 정부의 탄압이 빠르게 강화될 수 있다고 전문가들은 지적하고 있습니다.



실제로 모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장은 "경제적 시위를 악용하려는 시도는 그에 비례하는 단호한 법적 대응을 마주하게 될 것"이라고 경고했습니다.



