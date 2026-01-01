강선우, 공천 헌금 의혹에 "인지 즉시 보고 후 반환…철저히 반성"

▲ 더불어민주당 강선우 의원

더불어민주당 강선우 의원이 이른바 지방선거 공천 헌금 의혹을 재차 부인하며 사과와 반성의 뜻을 밝혔습니다.강 의원은 1일 페이스북을 통해 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다"며 "사실관계는 수사를 통해 명확히 밝혀질 것"이라고 말했습니다.강 의원은 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원 후보로부터 1억 원을 받고 이를 공천관리위원회에 보고했다는 의혹과 관련해 "사무국장으로부터 보고를 받은 즉시 공관위 간사였던 김병기 의원에게 알렸다"고 설명했습니다.이어 "다음 날 공관위 간사의 지시에 따라 의원실을 찾아가 다시 한 번 보고했다"고 덧붙였습니다.강 의원은 "보고 이전에는 해당 사실을 전혀 알지 못했고 지시하거나 요구한 사실도 없다"며 "여러 차례 반환을 지시했고, 실제 반환된 것도 확인했다"고 밝혔습니다.또 "초선 의원으로서 공관위원이라는 중책을 맡으며 미흡한 점이 있었던 점을 사과드린다"며 "깊이 반성하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)