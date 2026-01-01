뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

강선우, 공천 헌금 의혹에 "인지 즉시 보고 후 반환…철저히 반성"

정유미 기자
작성 2026.01.01 10:46 조회수
강선우, 공천 헌금 의혹에 "인지 즉시 보고 후 반환…철저히 반성"
▲ 더불어민주당 강선우 의원

더불어민주당 강선우 의원이 이른바 지방선거 공천 헌금 의혹을 재차 부인하며 사과와 반성의 뜻을 밝혔습니다.

강 의원은 1일 페이스북을 통해 "저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다"며 "사실관계는 수사를 통해 명확히 밝혀질 것"이라고 말했습니다.

강 의원은 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원 후보로부터 1억 원을 받고 이를 공천관리위원회에 보고했다는 의혹과 관련해 "사무국장으로부터 보고를 받은 즉시 공관위 간사였던 김병기 의원에게 알렸다"고 설명했습니다.

이어 "다음 날 공관위 간사의 지시에 따라 의원실을 찾아가 다시 한 번 보고했다"고 덧붙였습니다.

강 의원은 "보고 이전에는 해당 사실을 전혀 알지 못했고 지시하거나 요구한 사실도 없다"며 "여러 차례 반환을 지시했고, 실제 반환된 것도 확인했다"고 밝혔습니다.

또 "초선 의원으로서 공관위원이라는 중책을 맡으며 미흡한 점이 있었던 점을 사과드린다"며 "깊이 반성하고 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지