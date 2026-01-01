BTS, 3월 20일 새 앨범으로 컴백

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 BTS, 방탄소년단이 오는 3월 20일 새 앨범으로 컴백합니다.방탄소년단이 완전체로 앨범을 내는 것은 지난 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 '프루프'(Proof) 이후 3년 9개월 만입니다.방탄소년단은 2026년 새해를 맞아 손글씨로 쓴 편지를 '아미'(팬덤명)의 집으로 보내 한결같이 곁을 지켜준 팬들에 대한 감사의 뜻을 전했습니다.또, 이 편지에 '2026.3.20'이라는 날짜를 적어 컴백 시기를 공식화했습니다.팀의 리더 RM은 편지에서 "그 누구보다 (컴백을) 간절히 기다렸다"고 벅찬 소감을 밝혔고, 진은 "기다려주셔서 너무 감사드린다"고 썼습니다.슈가는 "올해도 즐겁게 함께 합시다. 사랑합시다"라고, 제이홉은 "드디어 생각했던 게 현실로"라며 기대를 드러냈습니다.지민은 "우리가 만나는 해가 찾아왔다", 뷔는 "2026년에는 더 많이 좋은 추억으로 갈 테니까 기대해 달라", 정국은 "보고 싶네요! 올해도 잘 부탁드린다"라고 썼습니다.실물 편지를 받지 못한 팬들은 이달 말 팬 플랫폼 위버스에서 동일한 메시지를 받아볼 수 있습니다.방탄소년단은 어젯밤 위버스 라이브를 통해 새해맞이 카운트다운도 했습니다.멤버들은 "올해는 무사히 컴백해 앨범이 잘 됐으면 좋겠다"며 "방탄소년단 대박 나자"라고 기원했습니다.방탄소년단은 3월 20일 새 앨범을 낸 뒤 대규모 월드 투어에 돌입하는데, 앨범과 콘서트에 대한 구체적인 정보는 추후 공개될 예정입니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)