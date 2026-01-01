이제훈, 새 역사 썼다…'모범택시'로 두 번째 'SBS연기대상' 영예 [종합]

이미지 확대하기

배우 이제훈이 두번째 '연기대상'으로 2025년의 마지막을 화려하게 빛냈다.12월 31일 밤 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연기대상'에서 '모범택시3'의 이제훈이 영광의 대상을 차지했다.'모범택시3'는 세 번째 시즌임에도 불구하고 시청자들의 열렬한 반응과 높은 시청률을 기록하며 시즌제 드라마의 한계를 뒤엎었다. 지난 2023년 김태리와 대상 공동수상으로 영광과 아쉬움을 함께 남겼던 이제훈은 이번엔 단독 수상으로 대상의 기쁨을 누렸다.'모범택시'를 시즌3까지 함께 만들어 온 제작진, 동료 배우들, 스태프들에게 고마운 마음을 전한 이제훈은 "연기를 너무 잘하고 싶은데, 하면 할수록 어렵다. '나는 여기까지인가' 생각을 할 때가 많은데 그럴 때마다 저한테 힘을 주는 팬 여러분들. 그 분들이 있어서 제가 계속 버티고 연기할 수 있다. 너무 감사하다"라고 고마움을 전했다.이어 "이 시리즈가 올 때까지, 5년이 넘는 시간동안 존재할 수 있었던 건, 시청자 분들 덕분이다. 무한한 사랑과, 매주 공감하고 분노하고 그런 진심 어린 마음이, 말도 안되는 판타지 액션에 여러가지 장르를 섞여 보여드리는데, 계속 많은 이야기를 써 내려갈 수 있었던 거 같다. 감사하다" 시청자에게 감사하며 눈물을 보였다.현장에서 함께 호흡한 감독과 제작진이 직접 선정한 최고의 배우에게 수여하는 '디렉터즈 어워드'는 능청스러운 코믹 연기력으로 '천의 얼굴'이란 수식어를 입증한 '트라이: 우리는 기적이 된다'의 윤계상이 수상했다.최우수 연기상 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지 부문은 '귀궁'의 두 주인공이자 1인 2역을 완벽하게 소화한 육성재와 김지연이 수상하여 의미를 더했고, 미니시리즈 로맨틱 코미디 부문 역시 '우주메리미'의 '완성형 로코 장인'이란 수식어를 입증한 최우식과 명실상부 로코퀸으로 안방극장을 달달하게 물들인 정소민이 함께 수상의 영광을 안았다. 미니시리즈 멜로드라마 부문은 '나의 완벽한 비서'의 이준혁과 한지민이 수상했으며, 미니시리즈 장르ㆍ액션 부문은 연기 차력쇼를 선보이며 인생 캐릭터 경신한 '보물섬'의 박형식과 '사마귀 : 살인자의 외출'의 고현정이 수상했다.네티즌이 직접 투표한 결과로 시상하는 '올해의 드라마상'에는 매회 압도적인 몰입감으로 시청률과 화제성을 싹쓸이하며 독보적인 흥행 돌풍을 이어가고 있는 사적 복수 대행극 '모범택시3'가 선정됐다.우수 연기상 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지 부문에서는 '트라이: 우리는 기적이 된다'의 김요한, 선과 악을 넘나드는 입체적인 연기력으로 믿고 보는 배우를 입증한 '귀궁'의 김지훈과 특유의 재치있는 연기력으로 유쾌한 재미까지 선사한 차청화가, 미니시리즈 멜로드라마 부문에는 직진 짝사랑을 보여준 '나의 완벽한 비서'의 김도훈과 시한부 판정 배우로 깊은 여운을 남긴 '우리영화'의 전여빈이 수상했다. 미니시리즈 장르ㆍ액션 부문에는 강렬한 감정 연기로 시청자를 사로잡은 '사마귀 : 살인자의 외출'의 장동윤과 천재 해커 캐릭터로 당찬 매력을 보여주고 있는 '모범택시3'의 표예진이 상을 받았으며, 미니시리즈 로맨틱 코미디 부문에 '키스는 괜히 해서!'의 장기용과 안은진이 함께 수상의 기쁨을 누렸다.베스트 커플상은 '키스는 괜히 해서!'의 고공 커플로 설렘과 코믹을 넘나드는 도파민 로맨스로 글로벌 팬들의 마음까지 사로잡은 장기용과 안은진이 수상의 영광을 안았다. 베스트 퍼포먼스 상은 무지개운수의 대표로 날카로운 카리스마와 인간미를 선보이며 극의 몰입도를 한층 끌어올리고 있는 '모범택시3'의 김의성이 차지했고, 그 어느 때보다 치열했던 베스트 팀워크상은 끈끈한 팀워크와 성장 메시지로 패기 넘치는 청춘의 모습을 선보인 '트라이: 우리는 기적이 된다' 한양체고 럭비부의 윤계상, 김요한, 김단, 윤재찬, 김이준, 이수찬, 황성빈, 우민규가 수상한 가운데 참석한 모든 배우에게 큰절을 올리며 시상식장을 후끈 달아오르게 했다.조연상에서는 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지 부문에 '트라이: 우리는 기적이 된다'의 이성욱과 '귀궁', '트라이: 우리는 기적이 된다'의 길해연이 수상했고, 미니시리즈 멜로드라마 부문에 '나의 완벽한 비서'의 고건한과 이상희가, 미니시리즈 로맨틱 코미디 부문에 '우주메리미'의 서범준과 신슬기가, 미니시리즈 장르ㆍ액션 부문에는 '보물섬'의 이해영과 차세대 스릴러 아이콘으로 자리매김한 '사마귀 : 살인자의 외출'의 한동희가 수상의 영광을 차지했다.또한 극악무도한 빌런으로 분해 파격적인 비주얼로 눈을 뗄 수 없는 인상을 남긴 '모범택시3'의 윤시윤과 '나의 완벽한 비서', '사계의 봄'에서 나란히 활약하며 팔색조 매력을 보여준 서혜원은 신스틸러상을 차지했으며, 공로상은 70년 넘는 세월 동안 존경스러운 참된 연기자였던 故 이순재가 수상했다.생애 단 한 번 받을 수 있는 신인 연기상은 '트라이: 우리는 기적이 된다'의 김단, '키스는 괜히 해서!'의 김무준, '보물섬'의 차우민, '사계의 봄'의 하유준과 함께 '우리영화'의 김은비, '트라이: 우리는 기적이 된다'의 박정연, '키스는 괜히 해서!'의 우다비, '보물섬'의 홍화연이 수상의 기쁨을 나눴다.이날 축하 공연은 가수 황가람과 팀 '트라이', 한국 무용가 기무간과 꼬레오, 그룹 NCT WISH가 맡아 풍성한 무대를 꾸몄다.끝으로 2026년 SBS 드라마를 책임질 8개의 드라마 스페셜 티저도 미리 공개됐다. 2026년 1월 16일(금) 첫방송되는 김혜윤, 로몬 주연의 '오늘부터 인간입니다만', 유연석, 이솜 주연의 '신이랑 법률사무소', 안효섭, 채원빈 주연의 '오늘도 매진했습니다', 임지연, 허남준 주연의 '멋진 신세계', 소지섭, 최대훈, 정경호 주연의 '김부장'을 비롯해 안보현, 정은채 주연의 '재벌X형사 2', 김지원 주연의 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 끝으로 장나라, 김혜윤 주연의 '굿파트너2'가 바로 2026 SBS의 새로운 주인공으로 소개됐다.▲대상: 이제훈(모범택시3)▲디렉터즈 어워드: 윤계상(트라이)▲최우수 연기상 미니시리즈 장르ㆍ액션: 박형식(보물섬), 고현정(사마귀)▲최우수 연기상 미니시리즈 멜로드라마: 이준혁(나의 완벽한 비서), 한지민(나의 완벽한 비서)▲최우수 연기상 미니시리즈 로맨틱 코미디: 최우식(우주메리미), 정소민(우주메리미)▲최우수 연기상 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지: 육성재(귀궁), 김지연(귀궁)▲올해의 드라마상: 모범택시3▲우수 연기상 미니시리즈 로맨틱 코미디: 장기용(키스는 괜히 해서!), 안은진(키스는 괜히 해서!)▲우수 연기상 미니시리즈 장르ㆍ액션: 장동윤(사마귀), 표예진(모범택시3)▲우수 연기상 미니시리즈 멜로드라마: 김도훈(나의 완벽한 비서), 전여빈(우리영화)▲우수 연기상 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지: 김요한(트라이), 김지훈(귀궁), 차청화(귀궁)▲공로상: 故 이순재▲베스트 커플상: 장기용, 안은진(키스는 괜히 해서!)▲베스트 팀워크상: 한양체고 럭비부(트라이)▲베스트 퍼포먼스상: 김의성(모범택시3)▲신스틸러상: 윤시윤(모범택시3), 서혜원(나의 완벽한 비서, 사계의 봄)▲조연상 미니시리즈 장르ㆍ액션: 이해영(보물섬), 한동희(사마귀)▲조연상 미니시리즈 로맨스 코미디: 서범준(우주메리미), 신슬기(우주메리미)▲조연상 미니시리즈 멜로드라마: 고건한(나의 완벽한 비서), 이상희(나의 완벽한 비서)▲조연상 미니시리즈 휴먼ㆍ판타지: 이성욱(트라이) 길해연(귀궁, 트라이)▲신인 연기상: 김단(트라이), 김무준(키스는 괜히 해서!), 차우민(보물섬), 하유준(사계의 봄), 김은비(우리영화), 박정연(트라이), 우다비(키스는 괜히 해서!), 홍화연(보물섬)강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)