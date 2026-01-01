'마약 혐의' 남양 창업주 손녀 황하나 내일 구속 송치

▲ 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨가 지난달 26일 수원지방법원 안양지원에서 열린 영장실질심사에 출석하고 있다.

경찰이 마약 혐의로 수사해 온 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37) 씨를 구속 상태로 검찰에 넘길 예정입니다.경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속한 황 씨를 내일(2일) 수원지검 안양지청에 송치할 계획이라고 오늘(1일) 밝혔습니다.황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 지인 2명에게 주사기로 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있습니다.황 씨는 이런 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 같은 해 12월 태국으로 도피했으며, 여권이 무효가 된 이후 캄보디아로 밀입국해 지내온 것으로 전해졌습니다.경찰은 황 씨 측이 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝히자 캄보디아로 건너가 지난달 24일 프놈펜 태초 국제공항의 국적기 내에서 황 씨를 체포했습니다.황 씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.그러나 법원은 "증거 인멸의 우려가 있다"며 황 씨에 대한 구속영장을 발부했습니다.(사진=연합뉴스)