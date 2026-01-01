'롤러코스트' 비트코인, 3년 만에 연간 하락

가상화폐 시가총액 1위 비트코인 가격이 2025년 한 해 동안 '롤러코스터' 장세를 연출한 끝에 3년 만에 연간 마이너스를 기록했습니다.



미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 31일 오후 5시 기준으로 비트코인 1개의 가격은 8만 7천646달러로, 연초 대비 약 7% 하락한 상태로 등락하고 있습니다.



이에 따라 비트코인은 2022년 이후 이어진 2년간의 상승을 뒤로 하고, 3년 만에 처음으로 내림세로 돌아서게 됐습니다.



비트코인은 올해 역대 최고가 경신과 사상 최대 청산을 동시에 기록하는 등 천당과 지옥을 오가는 극심한 변동성을 보였습니다.



'가상화폐 대통령'을 표방한 도널드 트럼프 미국 대통령의 '친크립토' 정책에 대한 기대감으로 비트코인은 연초 상승세로 출발했습니다.



그러다 4월 들어 트럼프 대통령이 전 세계를 상대로 '관세 전쟁'의 포문을 열자 주식시장과 동반 폭락했습니다.



이후 달러에 가치를 연동시킨 스테이블코인(가치 안정형 디지털 자산)을 제도권으로 편입하는 이른바 '지니어스법'이 제정되면서 비트코인을 비롯한 가상화폐 시장에 훈풍이 불었고, 비트코인도 반등에 성공했습니다.



10월 초까지 이어진 상승세의 결과로 10월 6일 비트코인은 12만 6천210달러를 터치하며 사상 최고가를 갈아치웠습니다.



그러나 불과 며칠 뒤인 10월 10일 트럼프 대통령이 중국산 수입품에 100% 관세를 부과하고 주요 소프트웨어에 대한 수출 통제도 시행한다고 발표하자 시장은 다시 한 번 공포에 휩싸였습니다.



이 과정에서 빚을 내서 투자한 레버리지 포지션이 강제 정리되며 가상화폐 역사상 최대 규모인 190억 달러(약 27조 4천억 원)의 청산 사태를 빚었습니다.



가상화폐 투자자들의 10월 '업토버'(Uptober)와 11월 '문벰버'(Moonvember) 상승장 기대가 연이어 물거품이 됐고, 특히 11월에는 2021년 중반 이후 최대의 월간 하락을 기록했습니다.



전문가들은 올해 비트코인이 세계 금융 시장에서 주식과 같은 '위험 자산'으로서의 성격을 굳혔다고 평가하고 있습니다.



금융사 XS.com의 린 트란 수석 시장분석가는 로이터통신에 "2025년은 비트코인이 위험 자산의 특성을 더욱 뚜렷하게 드러낸 해였다"며 "여러 시기에 걸쳐 미국 주식시장과 높은 상관관계를 보여줬다"고 분석했습니다.



한때 '디지털 금'으로 불리며 주식시장과 따로 움직이는 대체 투자처로 여겨졌던 비트코인이 기관 투자자와 일반 투자자들의 대거 유입으로 주식 시장 심리를 닮아가고 있다는 것입니다.



분석가들은 내년에도 비트코인이 통화정책이나 인공지능(AI) 거품 논란 등 주요 증시 변수에 민감하게 반응할 것으로 전망하고 있습니다.