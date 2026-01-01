반도체 호황…지난해 수출 7,097억 달러로 사상 최대

지난해 한국의 수출이 사상 처음 7천만 달러를 넘기며 역대 최대 실적을 기록했습니다.



인공지능(AI) 열풍에 힘입어 반도체 수출이 1천734억 달러로 역대 최대치를 경신하며 전체 수출 증가를 견인했습니다.



지난해 12월 수출은 13.4% 증가해 역대 12월 중 최고치를 기록하면서 월간 수출이 11개월 연속 전년 대비 증가했습니다.



산업통상부는 오늘(1일) 이와 같은 내용의 2025년 수출입 동향을 발표했습니다.



2025년 수출액은 전년보다 3.8% 증가한 7천97억 달러로 기존 역대 최대이던 2024년 기록을 다시 넘어섰습니다.



최대 수출 품목인 반도체는 1천734억 달러로 전년에 이어 역대 최대 실적을 다시 썼습니다.



2025년 한국의 수입액은 전년보다 0.02% 감소한 6천317억 달러였습니다.



지난해 한국의 무역수지는 780억 달러 흑자를 기록했습니다.



지난해 12월 수출액도 월간 기준 역대 최고치를 기록했습니다.



수출액은 695억 7천만 달러로 전년 같은 달보다 13.4% 증가했습니다.



이로써 한국의 월간 수출은 지난해 2월 증가율이 플러스로 전환된 뒤 11개월째 전년 같은 달 대비 증가세를 이어갔습니다.



지난해 12월 반도체 수출은 전년 동기보다 43.2% 증가한 207억 7천만 달러로 10개월 연속 증가하며 역대 최대 실적을 기록했습니다.



지난해 12월 수입액은 574억 달러로 전년 대비 4.6% 증가했습니다.



무역수지는 121억 8천만 달러 흑자를 나타냈습니다.



월간 무역수지는 2023년 6월 이후 20개월 연속 흑자를 나타내고 있습니다.