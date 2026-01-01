'톰과 제리' 성우 송도순 별세

만화영화 '톰과 제리'의 해설 목소리로 유명한 성우 송도순 씨가 어젯밤 지병으로 세상을 떠났다고 유족들이 밝혔습니다. 향년 77세입니다.



1949년 황해도에서 태어난 고인은 중앙대 연극영화학과 재학 시절인 1967년 동양방송(TBC) 성우 3기로 입사하면서 활동을 시작했습니다.



1980년 언론통폐합 후에는 KBS에서 성우로 활동했고, '산다는 것은', '사랑하니까', '달수 시리즈', '간이역' 등 방송 드라마에도 출연했습니다.



'싱글벙글쇼', '저녁의 희망가요', '명랑콩트' 등을 진행하기도 했습니다.



이후 MBC 만화영화 '톰과 제리'의 해설을 맡아 독특한 목소리 톤으로 이름을 알렸습니다.



교통방송(TBS) 개국 후 1990∼2007년 성우 배한성씨와 함께 '함께 가는 저녁길'을 진행하면서 '똑소리 아줌마'라는 별명으로 불리기도 했습니다.



'세바퀴', '공감토크쇼 놀러와' 등 TV 프로그램에도 자주 출연했고, 2015년엔 한국관광 명예홍보대사를 맡았습니다.



배한성, 양지운 씨 등과 함께 스페셜스피치아카데미(SSA)를 개설해 원장으로 일했다.



1975년 대한민국 방송대상 라디오부문 대상, 2020년 보관문화훈장을 받았습니다.



(사진=연합뉴스)