동계올림픽 '톱10 도전'·AG '2위 경쟁'…태극기 몇 번 휘날릴까

▲ 지난해 동계아시안게임 쇼트트랙 여자 500m 결승에서 금메달을 획득한 최민정, 은메달을 획득한 김길리, 동메달을 획득한 이소연이 태극기를 들고 세리머니를 하고 있다.

힘차게 밝아온 새해 2026년엔 국제 스포츠 종합대회인 동계 올림픽과 하계 아시안게임이 열려 각 종목을 대표하는 태극전사들의 '금빛 낭보'가 기대됩니다.올해 가장 먼저 팬들을 찾아가는 대형 국제 대회는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽입니다.25번째 동계 올림픽인 이 대회는 2월 6일부터 2월 22일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초 등에서 펼쳐집니다.1956년 코르티나담페초, 2006년 토리노 대회에 이어 20년 만이자 3번째로 동계 올림픽을 개최하는 이탈리아는 '지속 가능성'에 초점을 맞추고 종목별 개최지를 밀라노, 밀라노에서 400㎞가량 떨어진 코르티나담페초 외에 다양한 곳에 분산해 대회를 엽니다.신설된 산악스키를 포함해 이번 올림픽엔 8개 종목, 16개 세부 종목에 총 116개의 금메달이 걸려 직전 베이징 동계 올림픽(109개)보다 7개 늘었습니다.베이징 대회에서는 금메달 2개와 은메달 5개, 동메달 2개를 따내 종합 순위 14위에 올랐던 우리나라는 메달 종목 다변화와 함께 '톱10 복귀'에 도전합니다.한국이 동계 올림픽 메달 집계 톱10에 든 건 2018년 평창 대회 7위(금5·은8·동4)가 마지막이며, 외국에서 열린 대회로는 2010년 밴쿠버 대회 5위(금6·은6·동2)가 최근 사례였습니다.대표적인 '효자 동계 종목'인 쇼트트랙과 스피드 스케이팅의 활약이 단연 주목됩니다.쇼트트랙의 간판 최민정(성남시청)은 한국 선수 동계 올림픽 최다 금메달(4개)과 동·하계를 통틀어 최다 메달(6개)에 도전하며, 최민정과 여자부 '쌍두마차'로 성장한 김길리(성남시청), 남자부의 신성 임종언(노원고) 등도 기대주입니다.스피드 스케이팅에선 여자 단거리 대표주자 김민선(의정부시청)과 차세대 에이스로 떠오른 이나현(한국체대)이 선봉에 섭니다.여기에 피겨 스케이팅 남자 싱글의 차준환(서울시청), 스노보드 하프파이프 최가온(세화여고) 등도 메달 후보로 기대를 모읍니다.스켈레톤 정승기(강원도청)를 필두로 한 썰매 종목, 세계 랭킹 3위인 여자 컬링 등도 시상대를 노립니다.스노보드 하프파이프 여자부에서 최가온과 금메달을 다툴 거로 예상되는 클로이 김, '신구 스키 여제' 미케일라 시프린과 린지 본(이상 미국), 12년 만에 올림픽에 돌아오는 북미아이스하키리그(NHL) 선수들 등 해외 스타들의 활약도 관심을 끕니다.9월 19일부터 10월 4일까지는 일본 아이치현과 나고야 일대에서 제20회 하계 아시안게임이 열립니다.2022년 개최 예정이던 직전 항저우 대회가 코로나19 여파로 연기돼 2023년에 열리면서 하계 아시안게임은 3년 만에 돌아옵니다.이번 아시안게임 또한 아이치현 내 19개 시와 도쿄도, 오사카부, 시즈오카현, 기후현 등 일본 내 다양한 지역에서 흩어져 경기가 진행됩니다.아시아올림픽평의회(OCA) 45개 회원국이 460개 금메달을 놓고 경쟁을 벌입니다.2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 2년 앞두고 국제 경쟁력을 점검할 기회이기도 한 이번 아시안게임에서도 '아시아 스포츠 최강' 중국의 아성이 굳건할 것으로 예상되는 가운데 한국은 개최국 일본과 종합 2위를 다툴 것으로 보입니다.직전 항저우 대회 땐 중국이 압도적인 종합 1위(금 201·은 111·동 71)에 올랐고, 우리나라는 일본(금 52·은 67·동 69)에 이어 종합 3위(금 42·은 59·동 89)에 자리한 바 있습니다.한국으로선 2014년 인천 대회(금 79·은 70·동 79) 이후 12년 만의 종합 2위 복귀를 목표로 삼아야 하나 유력한 경쟁자인 일본이 안방에서 대회를 개최하는 만큼 쉽지만은 않은 도전입니다.인기 종목인 야구와 남자 축구가 각각 5회 연속, 4회 연속 금메달 획득에 도전해 팬들의 시선이 집중될 전망입니다.2024년 파리 올림픽에서 김우진(청주시청), 임시현(한국체대)을 앞세워 금메달 5개를 싹쓸이했던 '세계 최강' 한국 양궁은 아시안게임 리커브에서도 전 종목 석권을 꿈꿉니다.이미 올림픽 금메달을 보유한 배드민턴 '퀸' 안세영(삼성생명), 펜싱 남자 사브르의 간판 오상욱(대전광역시청)은 아시안게임 타이틀 방어전에 나섭니다.수영 간판 황선우와 김우민(이상 강원도청), 육상 높이뛰기의 우상혁(용인시청), 유도의 김민종(양평군청)과 김하윤(안산시청)도 '아시아 1인자' 후보로 손색이 없습니다.(사진=연합뉴스)