트럼프팀, 우크라·유럽 3국과 종전 논의…"새해에도 지속"

▲ 회담 결과 설명하는 트럼프-젤렌스키 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 '종전 외교팀'이 31일(현지시간) 우크라이나, 영국·프랑스·독일과 우크라이나 전쟁 종식 및 평화 방안을 논의했다고 스티브 윗코프 트럼프 대통령 특사가 밝혔습니다.윗코프 특사는 올해 마지막 날인 이날 엑스(X·옛 트위터)에 자신과 마코 루비오 국무장관(백악관 국가안보보좌관 겸임), 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 등 3명이 방금 이들 나라 국가안보보좌관과 "유럽 평화 프로세스에서의 다음 단계 진전을 논의하기 위한 생산적인 통화를 가졌다"고 적었습니다.이는 트럼프 대통령이 지난 28일 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담하고 전쟁 당사자인 러시아와 우크라이나 간 평화 협상 중재를 한 지 사흘 만에 이뤄진 것입니다.트럼프 대통령은 회담 직후 젤렌스키 대통령과 함께한 공동 기자회견에서 양측이 협상 타결에 95% 접근했다고 언급하는 등 평화 중재 성공에 자신감을 보였으나, 이튿날 러시아 측에서 '우크라이나의 푸틴 관저 드론 공격' 주장을 내놓으면서 상황은 악화한 상태입니다.트럼프 대통령의 외교팀이 우크라이나, 유럽 등과 논의를 이어간 것은 협상 동력이 여전히 유지되고 있다는 점을 부각한 것으로도 풀이됩니다.윗코프 특사는 "우리는 트럼프 대통령의 평화 프로세스를 위해 논의를 실질적으로 전진시키는 방법에 집중했다"며 "여기에는 전쟁 종식과 재발 방지를 위한 (우크라이나에 대한) 안전 보장 강화 및 효과적인 충돌 방지 메커니즘 개발이 포함된다"고 설명했습니다.아울러 "우리는 또한 우크라이나를 위한 번영 패키지, 전후 우크라이나가 성공적이고 회복력 있으며 진정으로 번창할 수 있도록 이러한 개념을 계속 정의하고 개선하며 증진하는 방법에 대해서도 논의했다"며 "많은 세부 사항이 논의됐으며, 우리는 이 중요한 작업과 협력을 새해에도 지속할 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)