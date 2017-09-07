한중 외교장관 통화…방중 협력 공감 속 '발표 내용'엔 온도차

▲ 지난 9월 중국 베이징 댜오위타이국빈관에서 조현 외교부 장관(왼쪽)과 왕이 중국 외교부장이 만나 악수를 하고 있다.

조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장이 어젯밤 전화 통화를 갖고, 오는 1월 4일로 예정된 이재명 대통령의 국빈 방중과 양국 현안을 논의했습니다.오늘(1일) 새벽 배포된 양국 보도자료에 따르면, 양측은 이 대통령의 이번 방중이 성공적으로 진행되도록 긴밀히 소통하자는 데 뜻을 같이했습니다.특히 양측은 한중 관계가 회복과 개선 흐름에 들어섰다는 점을 공통적으로 언급하며, '한중 전략적 협력 동반자 관계'를 한층 발전시켜 나가기로 의견을 모았습니다.다만, 구체적인 강조점과 언급 범위에서는 차이를 보였습니다.중국 외교부 자료에 따르면, 왕이 부장은 "올해는 항일전쟁 승리 80주년"이라며 일본 정치권의 역사 회귀 시도를 강하게 비판했습니다.그러면서 한국 측이 역사 앞에 책임 있는 자세를 취하는 동시에, 대만 문제에서도 '하나의 중국' 원칙을 확고히 지킬 것이라 믿는다고 밝혔습니다.이에 대해 조현 장관은 "이 대통령이 대중 협력을 매우 중시하며 관계 발전에 전념하고 있다"고 답하고, "한국의 '하나의 중국' 입장은 변하지 않을 것"임을 확인했습니다.우리 정부의 기존 입장임에도 중국 측이 이 발언을 보도자료에 상세히 담은 것은, 최근 다카이치 일본 총리의 대만 관련 발언으로 악화한 중일 갈등과 양안 관계의 긴장 상황을 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.실제로 우리 외교부는 보도자료에 '한반도와 동북아 정세 의견 교환'이라고만 짧게 담았을 뿐 구체적인 발언은 반영하지 않았습니다.결과적으로 양국은 관계 개선이라는 큰 틀의 공감대는 확인했지만, 한국은 정상외교의 실무적 준비와 역내 안정에 치중한 반면, 중국은 역사와 대만 등 민감한 현안을 앞세워 한국의 확실한 지지를 사실상 요구하는 모양새를 취했습니다.(사진=베이징특파원 공동취재, 연합뉴스)