고가 패딩 초등생들 노인 둘러싸더니…'낄낄' 조롱해댔다

SBS 뉴스
작성 2026.01.01 08:13 조회수
최근 서울 홍대 인근에서 초등학생들이 노인을 조롱한 목격담이 전해져 공분을 사고 있다는데, 어떻게 된 일인가요?

개그맨 김영민 씨를 통해서 알려진 내용인데요.

김영민 씨는 최근 온라인 커뮤니티에 '홍대에서 겪은 문화 충격'이라는 제목의 글을 올렸습니다.

당시 직접 목격한 상황을 전했는데, 그 내용을 보면 유명 아웃도어 브랜드의 고가 패딩을 입은 초등학생 여러 명이 연두색 배낭을 맨 노인을 향해서 조롱 섞인 말을 던지며 도망치고 쫓는 행동을 반복하고 있었다는 것입니다.

한 아이가 노인을 놀리듯 먼저 달아나면 이를 지켜보던 다른 아이들이 웃으면서 '할아버지, 가서 잡으세요'라고 부추기는 식이었는데요.

노인은 분명히 화가 난 표정이었지만 아이들의 속도를 따라잡지는 못했다고 합니다.

그러다 상황을 지켜보던 근처의 청년들이 아이들을 불러세워 강하게 꾸짖으면서 이 소동은 일단락됐는데요.

이후 경찰이 출동해 노인을 진정시키며 현장은 정리됐다고 합니다.

김 씨가 함께 공개한 사진을 보면 아이들이 고개를 숙인 채 청년들 앞에 서 있는 모습도 담겨 있는데요.

김 씨는 '대한민국은 한 세대의 희생 위에 성장한 사회'라며 '그 사회에서 노인을 조롱하는 문화는 그 자체로 심각한 사회적 문제다'라고 지적했습니다.

이 글이 확산되자 누리꾼들 역시 아이들의 행동을 비판했는데요.

사진 속 비싼 패딩 자켓을 입은 아이들의 모습에 '비싼 옷이 교육을 대신해 주지 않는다'는 반응을 보이기도 했습니다.

(화면출처 : 인스타그램 @naesiflower)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
