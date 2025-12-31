KT 위약금 면제 첫날, 가입자 약 5천 8백 명 떠났다

KT가 해지 위약금 면제를 실시한 첫날, 6천 명에 가까운 가입자가 이탈한 것으로 집계됐습니다.



통신업계에 따르면 오늘(31일) KT에서 다른 통신사로 이동한 가입자는 총 5천886명입니다.



이 중 SKT로 이동한 가입자가 4천661명, LGU+로 이동한 가입자는 1천225명이었습니다.



이는 KT가 위약금 면제와 고객 보상안을 발표한 어제(2천985명· 알뜰폰 포함 전체 망 기준)과 비교해 알뜰폰을 제외했는데도 이탈 규모가 약 두 배로 늘어난 겁니다.



전체 번호이동 건수는 1만 3천201건으로, 평소 6∼7천 건이었던 평소보다 2배가량 늘었습니다.



업계에서는 KT의 위약금 면제 조치로 해지 부담이 줄어든 데다, 유통망을 중심으로 판매장려금(리베이트) 확대와 마케팅 경쟁이 겹치며 이동 수요가 급증한 것으로 보고 있습니다.



이런 흐름은 내년 1월 1일과 첫 주말을 기점으로 더욱 확대될 전망입니다.



개통이 휴일과 주말에 집중되는 특성상 단기간에 이탈 추이가 커질 수 있기 때문입니다.



한편 KT는 어제 기자간담회를 열고 내년 1월 13일까지 이동통신서비스 계약 해지를 원하는 고객을 대상으로 환급 방식으로 위약금을 면제하기로 했습니다.



지난 9월 1일부터 이미 해지한 고객에게도 이는 소급 적용됩니다.