선두 LG, 현대모비스에 진땀승…2위 정관장과 2경기 차

▲ 프로농구 LG, 현대모비스에 진땀승

프로농구 선두 창원 LG가 경기 막판 어이없는 실책을 쏟아낸 가운데 울산 현대모비스에 '진땀승'을 거뒀습니다.LG는 오늘(31일) 울산동천체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 현대모비스에 71-68, 3점 차 승리를 거뒀습니다.선두 LG는 19승 7패를 쌓아 2위 안양 정관장과 격차를 2경기로 벌렸습니다.또한 현대모비스전 6연승을 달리며 '천적' 면모를 발휘했습니다.현대모비스는 18패째를 당해 9위로 미끄러졌습니다.36-37, 한 점 차로 뒤진 채 전반을 마친 LG는 3쿼터에서 현대모비스의 야투 성공률을 30％대로 묶는 단단한 수비에 힘입어 주도권을 되찾아왔습니다.또 양홍석이 상대 실책을 3점포로 연결하는 등 쿼터 중반 연속 6득점 하며 분위기를 끌어 올렸습니다.54-47로 앞선 채 4쿼터에 들어선 LG는 쿼터 초반 유기상의 3점포로 12점 차로 달아났으나 막판 현대모비스의 맹추격 속에 실책을 거듭해 위기를 자초했습니다.LG는 종료 3분 1초를 남기고 서명진에게 자유투 두 방을 허용한 뒤 양준석과 윤원상의 실책이 잇따라 터지며 더 달아날 기회를 놓쳤습니다.그러자 현대모비스는 서명진이 1분 44초 전 3점포를 꽂아 넣었고, 이승현이 자유투 한 개를 보태 종료 1분 8초를 남기고 66-68로 따라붙었습니다.여기에 칼 타마요도 종료 55초 전과 24초 전 두 번 연속 실책을 저질러 LG의 분위기가 어수선해졌습니다.다만 현대모비스는 1점 차까지 압박한 종료 22초 전 레이션 해먼즈의 슛이 림을 외면하면서 상대 실책으로 얻은 역전 기회를 살리지 못했습니다.반면 LG는 종료 14초 전 타마요의 덩크로 71-68로 달아나며 급한 불을 껐고, 종료 7초 전 상대 박무빈이 던진 회심의 3점포가 림을 맞고 나오자 마이클 에릭이 귀중한 수비 리바운드를 잡아내 승리를 확정했습니다.허벅지 부상에서 복귀한 양준석이 17점으로 펄펄 날았고, 양홍석, 아셈 마레이, 유기상이 팀 승리를 합작했습니다.현대모비스에서는 해먼즈가 22점 16리바운드로 더블더블을 작성했으나 팀 패배로 빛이 바랬습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)