중국, 타이완포위훈련 사흘만에 종료 발표…"원만하게 임무 완료"

▲ 중국이 공개한 타이완 포위 훈련 영상

중국군이 지난 29일 시작한 '타이완 포위 훈련'을 종료했다고 31일 발표했습니다.리시 중국인민해방군 동부전구 대변인은 오늘 소셜미디어를 통해 "동부전구가 조직한 '정의의 사명-2025' 훈련이 원만하게 각 임무를 완료했다"며 "부대 일체화 연합 작전 능력을 전면 검증했다"고 밝혔습니다.리 대변인은 "전구 부대는 시시각각 고도의 경계 태세를 유지하면서 훈련과 전투 대비를 지속 강화하고 있다"며 "'타이완 독립' 분열 세력과 외부 세력의 간섭 기도를 단호히 좌절시키고 국가 주권과 영토 완전성을 단호히 수호할 것"이라고 했습니다.앞서 동부전구는 29일 오전 육·해·공군과 로켓군 병력을 동원해 타이완해협과 타이완 북부·서남부·동남부·동부에서 '정의의 사명-2025' 훈련을 시작한다고 선언했고, 당일과 이튿날인 30일 실사격을 비롯한 대규모 훈련을 수행했습니다.미국이 다수의 공격 무기를 포함한 사상 최대 규모의 타이완 상대 무기 판매에 나선 것에 반발하는 차원의 군사 행동으로, 올해 4월 초 이후 8개월여만에 중국군이 '타이완 포위'에 나선 것이었습니다.중국군의 이번 타이완 포위 훈련은 타이완의 거의 모든 면을 외곽에서 근접해 둘러싸면서 가장 광범위하고 위협적인 훈련 가운데 하나가 됐다는 평가가 나옵니다.타이완 국방부에 따르면 29일 오전 6시부터 24시간 동안 타이완 인근에서 중국 군용기 130대(소티)와 중국 함정 22척을 포착했고, 30일 오전 6시부터 이날 오전 6시까지는 군용기 77대와 군함 17척, 공무선 8척이 관측됐습니다.중국군은 호위함·구축함 등 전함과 전폭기·전투기·무인기(드론) 등 군용기들을 폭넓게 동원했고, 로켓포 등의 실사격 장면이나 드론이 타이완 수도 타이베이의 상징인 고층 빌딩 '타이베이 101'을 촬영한 장면 등을 온라인에 공개하기도 했습니다.중국은 당초 29일 훈련 일정과 30일 실사격 계획까지만 발표했는데, 별도의 종료 발표를 하지 않아 이틀짜리였던 4월의 타이완 포위 훈련보다 일정이 더 길어지는 것 아니냐는 관측이 나왔습니다.이런 가운데 셰칭친 타이완 해양순방서(해경) 부서장은 이날 "중국 군함과 해경선이 현재 철수 중이며 일부는 여전히 24해리 밖에 머물고 있다"며 중국군의 훈련이 종료됐음을 의미한다고 언급했습니다.그는 다만 "중국 해경선이 아직 관련 해역에서 완전히 떠나지 않았다"며 "타이완 해경은 11척의 함정을 배치하고 있고 방심할 수 없는 상황"이라고 덧붙였습니다.중국 외교부와 정부 내 타이완 담당 기구인 국무원 타이완사무판공실은 이날 브리핑에서 훈련 종료 여부를 별도로 언급하지 않으며 의문을 자아내기도 했습니다.라이칭더 타이완 총통은 이날 장성급 장교 진급식에서 "중국의 타이완 대상 군사훈련은 단일한 사건이 아니라 최근 일본 주변 해역과 남중국해, 타이완을 상대로 한 잇따른 교란 행위에서 보듯 중국의 권위주의적 확장이 계속되면서 압박이 고조되는 것"이라며 "이는 지역 안정에 높은 불확실성을 가져오고 세계의 해상 운송과 무역, 평화에도 영향을 미치고 있다"고 비판했습니다.(사진=중국인민해방군 동부전구 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)