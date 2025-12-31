현대캐피탈, KB손보에 역전승…하현용 대행 데뷔전 패배

▲ 득점 후 기뻐하는 현대캐피탈 선수들

남자 프로배구 현대캐피탈이 하현용 감독대행이 사령탑 데뷔전을 치른 KB손해보험의 가파른 상승세를 잠재웠습니다.현대캐피탈은 오늘(31일) 충남 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 29점을 뽑은 외국인 주포 레오나르도 레이바 마르티네스를 앞세워 KB손해보험에 세트 점수 3-1 역전승을 낚았습니다.이로써 현대캐피탈은 시즌 11승 7패를 기록, 선두 대한항공과 간격을 승점 5 차로 좁혔습니다.현대캐피탈은 또 KB손보와 올 시즌 상대 전적에서도 3승 1패의 우위를 이어갔습니다.현대캐피탈의 신호진과 허수봉도 두 자릿수 득점으로 승리를 거들었습니다.반면 전날 레오나르도 카르발류 전 감독이 자진해서 사퇴한 후 하현용 코치가 감독대행으로 첫 경기를 치른 KB손해보험은 3연승 상승세가 중단됐습니다.4라운드 첫 경기 대결에서 KB손해보험이 1세트 뒷심을 발휘하며 먼저 주도권을 잡았습니다.KB손해보험은 1세트 12-12 동점에서 상대 서브 범실과 박상하의 오픈 공격으로 균형을 깬 뒤 19-16에서 임성진의 퀵오픈으로 20점에 선착했습니다.승기를 잡은 KB손보는 24-21 세트 포인트에서 상대 공격 범실에 편승해 세트를 따냈습니다.2세트 들어 거센 반격에 나선 현대캐피탈이 승부를 원점으로 돌렸습니다.현대캐피탈은 18-18에서 최민호의 속공과 상대 범실, 신호진의 오픈 공격, 허수봉의 블로킹으로 점수를 벌렸고, 24-22 세트 포인트에서 허수봉의 백어택으로 마무리했습니다.기세가 오른 현대캐피탈은 3세트에도 공격의 고삐를 늦추지 않았습니다.현대캐피탈은 7-7에서 레오의 백어택과 황승빈의 서브 에이스, 최민호의 오픈 공격으로 점수를 벌렸고, 23-21로 쫓긴 막판 레오가 퀵오픈으로 KB손보의 추격 의지를 꺾었습니다.세트 점수 2-1로 앞선 현대캐피탈은 4세트에 승부를 결정지었습니다.현대캐피탈은 4세트 13-8에서 KB손보를 묶어 두고 연속 5점을 몰아쳐 승기를 잡았고, 24-15 매치 포인트에서 레오의 대각선 강타로 역전 드라마를 완성했습니다.KB손보는 토종 공격수 나경복이 21점을 뽑았지만, 외국인 주포 안드레스 비예나는 17득점에 그쳤습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)