[날씨] 강추위 속 '맑음'…2026년 새해 첫 일출 시간은?

SBS 뉴스
작성 2025.12.31 21:24
올해 마무리 잘하고 계신가요?

날은 춥지만 하늘이 맑아서 올해 마지막 해넘이 무난하게 보셨을 텐데요.

새해 첫 해돋이도 대부분 지역에서 볼 수 있겠습니다.

내일(1일) 새해 첫 해는 독도에서 7시 26분에 가장 먼저 뜨겠고 포항 호미곶 7시 32분, 서울 7시 47분에 첫해가 뜨겠습니다.

다만 호남 서해안과 제주는 낮에는 구름이 끼면서 일출을 보기 어려운 곳도 있겠고요, 이들 지역은 내일 눈 소식도 있습니다.

특히 밤부터 눈발이 강해져서 호남 서해안에 최대 10cm 이상, 제주 산지와 울릉도에 최고 30cm 이상의 폭설이 예상돼 대비 잘해 주셔야겠습니다.

한파특보는 한층 더 확대 강화되면서 내일은 한파가 절정에 이르겠습니다.

한파경보가 내려진 경기 북부와 강원 내륙은 영하 15도 안팎, 서울도 영하 11도의 강추위가 예상되고요, 낮에도 영하 4도까지 떨어지겠고 찬 바람이 강해 체감 온도는 훨씬 더 낮겠습니다.

강원 동해안은 건조특보가 경보로 격상돼서 화재 사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.

추위는 모레까지 절정을 보이겠고요, 이후로도 당분간 영하권 추위가 이어지겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
