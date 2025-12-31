윤 최후 변명부터 여야 기싸움도…정치권 휩쓴 말말말

<앵커>



특히 정치권의 2025년, 정말 말도 많고 탈도 많았습니다.



정치 현장을 휩쓴 말들을 정리해 봤습니다.



---



'파면된' 대통령의 '최후 변명'



[윤석열/전 대통령 (2월 25일) : 계엄의 형식 빌린 대국민 호소!]



'밤새 바뀐' 대선후보



[한덕수/전 국무총리 (5월 2일) : 저도 호남 사람입니다! 사랑해야 합니다!]



[김문수/전 대선후보 (5월 8일) : 돈 다 내고 저는 모든 절차 다 따랐어요. 난데없이 나타나서.]



이재명 대통령의 '양파론'



[이재명 대통령 (5월 20일) : 꼭 왜 좌파, 우파여야 됩니까? 그냥 파 하면 안 됩니까? 양파 하죠, 양파. 나 양파요!]



'尹 떠난' 용산엔 OOO도 없었다!



[이재명 대통령 (6월 4일) : 지금 용산 사무실로 왔는데 꼭 무덤 같습니다. 컴퓨터도 없고. 황당무계합니다.]



'집권여당' 대표 VS '제1야당' 대표



[정청래/민주당 대표 (8월 5일) : 악수도 사람하고 하는 거지.]



[장동혁/국민의힘 대표 (9월 8일) : 악수하려고 당 대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했는데.]



전직 대통령도 부인도 in '구치소'



[김건희/전 대통령 부인 (8월 6일) : 아무것도 아닌 사람이 심려를 끼쳐서.]



[윤석열/전 대통령 (12월 22일) : (사병에게) 통닭이라도 한 마리 사주려고 하면! 이게 계엄 선포 사유와 관련해 꽤 의미가 있는 거!]



감옥 간 지 8개월 만에 '특사'



[조국/조국혁신당 대표 (8월 15일) : 사면에 대해 비판의 말씀, 충분히 존경의 마음.]



북미대화 '돕겠다'는 한국 대통령



[이재명 대통령 (8월 25일) : 피스메이커를 하시면 저는 페이스메이커로]



위원장의 '양자역학' 최고위원의 '잡도리 쇼'



[최민희/국회 과방위원장 (10월 20일) : 문과 출신인 제가 양자역학을 공부하느라.]



[양향자/국민의힘 최고위원 (12월 18일) : 공공기관장의 잡도리 쇼가 한창입니다. 원래 잡….]



'사이다'? '망신주기'? 전부 공개합니다



[이재명 대통령 (12월 12일) : 참 말이 기십니다. 자꾸 옆으로 새요.]



'품격 있는' 정치를 기대했지만



[김우영/민주당 의원 (10월 14일) : 에휴 이 찌질한 X아!]



[박정훈/국민의힘 의원 (10월 14일) : 야 이 한심한 XX야!]



[서영교/민주당 의원 (10월 30일) : 못된 짓은 꽥꽥이가 하지]



[곽규택/국민의힘 의원 (10월 30일) : 서팔계!]



'장관' 낙마와 '원내대표' 불명예 퇴진



[강선우/민주당 의원 (7월 14일) : 모두 다 제 부덕의 소치입니다.]



[김병기/전 민주당 원내대표 (12월 30일) : 국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못하는 처신]



(영상편집 : 전민규, 디자인 : 방민주·임찬혁)