마지막 태양 보내고…30만 해맞이객 동해로 간다

전국의 유명 해맞이 명소는 벌써 많은 해맞이객들로 북적이고 있습니다. 내일(1일)은 전라도와 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에서 새해 첫 일출을 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.



수도권에서 가장 인기 있는 일몰 포인트 중의 한 곳인 인천 정서진 해변.



2025년의 마지막 태양이 하늘을 황금빛으로 물들이며 서산 위로 서서히 저물어갑니다.



다사다난했던 한 해를 보내고 해넘이를 지켜본 시민들은 더욱 희망찬 2026년을 이야기합니다.



[신필규·신우주·문지연/인천 부평구 : 올해 잘 마무리 하고 그리고 새해에 우리 가족들이랑 지인들 다 같이 건강했으면 좋겠어서 해넘이 축제 왔습니다.]



동해안 주요 해맞이 명소는 행사 준비로 종일 분주한 모습이었습니다.



해변 곳곳에 조형물이나 현수막을 설치하고, 무대도 사전 점검합니다.



지난해 제주항공 여객기 참사로 모든 행사가 취소됐었는데, 올해는 동해안 대부분 지역에서 공연과 불꽃놀이 등이 예정돼 있습니다.



해맞이객들은 일찍부터 동해안을 찾아 바닷가를 거닐며 차분하게 한 해를 마무리했습니다.



[박흥우/서울 영등포구 : 2026년에는 경제가 평화롭고 모든 국민들이 건강했으면 좋겠습니다. 또한 개인적으로 며느리가 임신했는데 건강한 아이를 출산했으면 좋겠습니다.]



내일 아침 강원 동해안을 찾을 것으로 예상되는 해맞이객은 30여만 명.



주요 해변과 방파제에는 공무원과 경찰 등 1천100여 명이 투입돼 안전 관리에 나서고, 수난 사고에 대비해 해양 경찰 307여 명과 경비함과 구조정 34척도 배치됩니다.



내일 아침 일출 시각은 독도가 7시 26분으로 가장 빠르고, 울산 간절곶 7시 31분, 경포는 7시 40분입니다.



제주도와 전라도, 울릉도 독도를 제외한 전국 대부분 지역이 대체로 맑을 것으로 예상돼 2026년의 첫 일출을 감상할 수 있을 것으로 전망됩니다.



(영상취재 : 김대철·황인석)