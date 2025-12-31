뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] '주사 이모' 출국금지…1억 부동산 가압류 인용

유수환 기자
작성 2025.12.31 20:36 수정 2025.12.31 20:37 조회수
PIP 닫기
<앵커>

방송인 박나래 씨의 불법 진료 의혹을 수사하고 있는 경찰이 이른바 '주사 이모'라 불리는 여성을 출국 금지했습니다. 경찰은 조만간 '주사 이모'와 박 씨를 불러 조사할 방침입니다.

유수환 기자가 단독 취재했습니다.

<기자>

방송인 박나래 씨에게 불법 의료 행위를 한 혐의를 받는, 이른바 '주사 이모' 이 모 씨에 대해 경찰이 출국 금지 조치한 사실이 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

이 씨는 경기도에 있는 자신의 오피스텔 등에서 박 씨에게 정맥 수액 주사를 놔주는 등 의료법을 위반한 혐의로 경찰에 고발된 상태입니다.

공개된 사진 속에 각종 약병들이 포착되면서 주사제 성분에 대한 조사 필요성도 제기되고 있습니다.

박 씨뿐 아니라 다른 연예인들에게 비슷한 불법 의료 행위와 대리 처방을 했다는 의혹도 줄줄이 이어졌습니다.

이 씨는 최근 자신의 소셜미디어에 의사 가운을 입고 찍은 사진을 올리며 "13년 전 내몽고를 오가며 힘들게 공부해 포강의과대학병원에서 최연소 교수로 역임했다"고 항변한 바 있습니다.

경찰은 최근 이 씨를 고발한 임현택 전 대한의사협회 회장과, 박 씨를 고소한 전 매니저들에 대한 조사를 마쳤다고 밝혔습니다.

경찰은 출국금지 조치에 이어 조만간 이 씨와 박나래 씨를 차례로 불러 조사에 나설 방침입니다.

이런 가운데 법원은 박 씨의 전 매니저들이 손해배상 청구 소송을 내면서 제기한 1억 원 상당의 부동산 가압류 신청을 받아들였습니다.

(영상편집 : 윤태호, 사진제공 : 디스패치)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지