강선우에 뇌물? 정치자금?…'대가성·반환 시점'이 핵심

'공천헌금 의혹'에 연루된 강선우 민주당 의원 등에게 어떤 혐의가 적용될 수 있을지도 관심입니다. 뇌물죄가 성립되려면, 문제의 1억 원을 돌려줬는지, 특히 '즉시' 반환했는지가 핵심 쟁점이 될 전망입니다. 또 공천과 같은 대가성이 있는 돈이었는지도 따져봐야 하는데, 이미 공개된 녹취록에는 관련 정황들이 담겨 있습니다.



녹음된 대화에서 강선우 민주당 의원은, 김경 서울시의원이 자신의 지역보좌관에게 1억 원을 전달했단 취지로 말했습니다.



법조계에선 '문제의 1억 원'의 존재를 강 의원이 알자마자 지체하지 않고 반환하고, 또 신고하지 않은 이상, 위법성이 없다고 보긴 어려울 거란 분석이 많습니다.



[김한규/변호사 : 하루 이틀만 지나도 반환하지 않았다면 영득(취득) 의사가 있다고 봐야죠.]



지난 2022년 4월 당시, 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 김병기, 강선우 두 의원의 대화 녹취엔 이와 관련한 정황이 남아 있습니다.



김병기 의원이 "돌려줘야 한다"고 조언하던 해당 녹취가 이뤄지기 하루 전, 이미 강 의원은 김 의원에게 1억 원 수수를 알아차린 사실을 털어놨던 걸로 추정됩니다.



[김병기/민주당 의원 (지난 2022년 4월 21일) : 어제 말씀하신 게 사실은 선뜻 믿기 어려운 행동입니다.]



돈을 받았다면, 그 시점에서 어느 정도 시간이 지났음을 유추할 수 있는 대목도 있습니다.



[김병기/민주당 의원 (지난 2022년 4월 21일) : 그 돈을 갖다가 받은 걸 ○○○ 지금 사무국장이 그러니까 보관하고 있었다는 거 아닙니까?]



여기에 더해 공천으로 얽혀 직무관련성과 대가성이 인정되는 경우, 뇌물수수 혐의가 적용될 수 있습니다.



[강선우/민주당 의원 (지난 2022년 4월 21일) : 결과가 나자마자 그게 실시간으로 이제 다 전달이 되고 김경이 ○○○한테 전화 와 가지고 그렇게 얘기를 하고, ○○○가 저한테, '김병기 의원한테 한 번 상담을 받아 봐라']



정치 활동을 하는 사람, 즉 강 의원 측이 법에서 정하지 않은 방법으로 돈을 받은 걸로 해석된다면, 정치자금법 위반 혐의가 적용될 수도 있습니다.



당시 민주당 서울시당 공관위에서 간사를 맞고 있던 김병기 의원은 직접 공천을 줄 수 없다고까지 했지만, 다음날 결국 단수공천이 이뤄졌습니다.



김경 시의원의 단수공천을 결정하는 과정에서 어떤 논의가 공관위에서 이뤄졌는지도, 사건의 실체를 밝힐 핵심적 사안입니다.



