컷오프 위기서 단수 공천…김경, 강선우와 연결고리는?

민주당 강선우 의원이 2022년 지방선거 당시 김병기 의원과의 대화에서 김경 시의원 측으로부터 1억 원을 전달받았다고 언급한 내용을 두고도 의혹이 커지고 있습니다. 당시 비례대표였던 김경 시의원이 왜 서울 강서구 공천을 신청했고, 어떻게 단수 공천을 받았는지가 의혹의 핵심으로 꼽힙니다.



하정연 기자입니다.



민주당 강선우 의원 지역보좌관에게 1억 원을 건넨 것으로 지목된 김경 서울시의원의 사무실입니다.



문은 굳게 닫혀 있습니다.



김 시의원은 내년 지방선거 당내 경선을 앞두고 특정 종교단체를 동원하려 했다는 의혹이 자신에게 제기된 직후인 지난 9월, 민주당을 탈당한 바 있습니다.



강 의원이 김 시의원의 돈을 받았다고 언급한 보좌관은 의원실에서 오래 전 퇴직한 상태입니다.



[강선우 의원 지역 사무실 관계자 : 보좌관 하시면서 국장하셨다고 들었어요. 그만두신 지 꽤 되셨죠. 3~4년 이상 되신 것 같은데요.]



김 시의원은 지난 2018년 지방선거에서 민주당 비례대표로 서울시의원에 당선됐습니다.



재선을 위해 지역구를 물색했고, 2022년 지방선거에선 강서구에서 시의원 재선에 도전했습니다.



강 의원의 지역구도 강서구인데, 당시 김 시의원은 강서구에서는 정치적 연고가 별로 없었던 상황.



김 시의원은 다주택 보유 때문에, 민주당 공천을 못 받을 수도 있단 걱정이 있었던 걸로 전해졌습니다.



[김승원/당시 민주당 공관위 대변인 (지난 2022년 4월) : 투기 목적의 부동산 다주택 보유자에 대해서도 후보자 배제할 수 있도록 하는 규정을 엄격하게 심사하도록 의견이 모아졌습니다.]



하지만 결국 단수 공천을 받았습니다.



당시 김 시의원과 강 의원을 연결해 준 이가 누구인지부터 규명돼야 할 걸로 보이는데, 연결자로 거론된 인물들은 관련성을 부인하고 있습니다.



또 당시 돈이 건네졌다면 정확히 누구에게 전달됐는지, 그 돈이 공천과 관련이 있는지 등도 경찰 수사로 밝혀야 할 부분들입니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 김호진)