노동부 출신 로비 우려에…"쿠팡 접촉하면 패가망신"

이런 쿠팡 측 태도에 정부와 국회는 강력한 대응을 예고했습니다. 영업 정지 처분, 국정 조사, 위증 고발까지 언급됐습니다. 노동부 장관은 공무원들이 쿠팡 대관을 만나면 '패가망신'할 거라고 경고했습니다.



쿠팡 청문회에 참석한 김영훈 고용노동부 장관.



쿠팡이 영입한 노동부 출신 공무원들의 로비 우려에 올해 6월 5, 6급 공무원들이 영입된 것을 파악하고 있다고 밝혔습니다.



그러면서 노동부 공무원들에게 강력한 경고를 했다고 말했습니다.



[김영훈/고용노동부 장관 : 제가 일차적으로 '이들과 접촉했을 땐 패가망신할 줄 알아라' 지시를 내렸습니다.]



쿠팡의 과로사 은폐 의혹 등을 조사하는 주무 부처인 만큼 접촉을 아예 차단하겠단 겁니다.



김 장관은 쿠팡 노동자들의 야간 노동에 대해 "할 수 있는 조치를 먼저 하겠다"고도 밝혔습니다.



주병기 공정거래위원장은 쿠팡 영업정지 처분 가능성을 재확인했습니다.



[주병기/공정거래위원장 : 피해 회복 조치를 쿠팡이 적절히 할 수 있는지 이런 걸 판단해서 필요하다면 영업 정지까지 처분할 수는 있습니다.]



주 위원장은 집단소송제를 도입해야 한다는 지적에 "충분히 검토해 볼 수 있다"고 말했습니다.



더불어민주당은 쿠팡의 불법행위 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 공식 제출했습니다.



국정조사 범위는 쿠팡의 대규모 개인정보 유출과 함께 노동자 사망과 산재, 쿠팡의 불공정 경영 행태 등입니다.



민주당은 국정조사가 실시되고 김범석 의장이 계속 불출석하면 입국 금지에 나설 수 있다고 경고했습니다.



[김현정/민주당 의원 : (김 의장이) 불출석으로 일관하면 고발 조치에 더해서, 입국금지 조치도 (할 수 있게) 저희가 소관 부처에 이미 요청해 놓은 그런 상황이다.]



민주당은 이틀간의 청문회를 마친 후 쿠팡 해롤드 로저스 임시대표에 대한 위증죄 고발도 의결한다는 방침입니다.



